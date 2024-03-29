Разведчики Росгвардии обнаружили и обезвредили заминированный схрон с оружием нацбатальона «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) на бывших позициях ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«На подходах к тайнику были установлены противопехотные мины ПМН-2, которые уничтожили саперы. При обустройстве схрона использовалась многоуровневая система — часть оружия была на поверхности, а остальное закопано в землю», — передает сообщение Росгвардии «Лента.ру». Вооружение принадлежало батальону «Азов».
Уточняется, что бойцами национальной гвардии были полкилограмма пластида, ударный БПЛА и пять гранатометов. Также найдены четыре выстрела к РПГ, четыре мины, 18 гранат и шесть коктейлей Молотова.
Ранее сообщалось, что разведчики нашли схрон с оружием в освобожденной Авдеевке. При этом вооружение, оставленное бойцами ВСУ, было западного производства, передает «Царьград».
*Нацбатальон «Азов» является террористической организацией и запрещен в России
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