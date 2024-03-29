Бойцы Росгвардии нашли и обезвредили схрон-ловушку «Азова»*

29 марта 2024 в 16:52 Размер текста - 17 +

Росгвардейцы изъяли гранаты и ракеты из тайника «Азова»* Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Разведчики Росгвардии обнаружили и обезвредили заминированный схрон с оружием нацбатальона «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) на бывших позициях ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «На подходах к тайнику были установлены противопехотные мины ПМН-2, которые уничтожили саперы. При обустройстве схрона использовалась многоуровневая система — часть оружия была на поверхности, а остальное закопано в землю», — передает сообщение Росгвардии «Лента.ру». Вооружение принадлежало батальону «Азов». Уточняется, что бойцами национальной гвардии были полкилограмма пластида, ударный БПЛА и пять гранатометов. Также найдены четыре выстрела к РПГ, четыре мины, 18 гранат и шесть коктейлей Молотова. Ранее сообщалось, что разведчики нашли схрон с оружием в освобожденной Авдеевке. При этом вооружение, оставленное бойцами ВСУ, было западного производства, передает «Царьград». *Нацбатальон «Азов» является террористической организацией и запрещен в России Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Разведчики Росгвардии обнаружили и обезвредили заминированный схрон с оружием нацбатальона «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) на бывших позициях ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «На подходах к тайнику были установлены противопехотные мины ПМН-2, которые уничтожили саперы. При обустройстве схрона использовалась многоуровневая система — часть оружия была на поверхности, а остальное закопано в землю», — передает сообщение Росгвардии «Лента.ру». Вооружение принадлежало батальону «Азов». Уточняется, что бойцами национальной гвардии были полкилограмма пластида, ударный БПЛА и пять гранатометов. Также найдены четыре выстрела к РПГ, четыре мины, 18 гранат и шесть коктейлей Молотова. Ранее сообщалось, что разведчики нашли схрон с оружием в освобожденной Авдеевке. При этом вооружение, оставленное бойцами ВСУ, было западного производства, передает «Царьград». *Нацбатальон «Азов» является террористической организацией и запрещен в России