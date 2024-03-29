Бойцы Росгвардии нашли и обезвредили схрон-ловушку «Азова»*

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Схрон с оружием сотрудника СБУ в частном доме. Херсон, схрон, тайник, боевое оружие
Росгвардейцы изъяли гранаты и ракеты из тайника «Азова»* Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Разведчики Росгвардии обнаружили и обезвредили заминированный схрон с оружием нацбатальона «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) на бывших позициях ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«На подходах к тайнику были установлены противопехотные мины ПМН-2, которые уничтожили саперы. При обустройстве схрона использовалась многоуровневая система — часть оружия была на поверхности, а остальное закопано в землю», — передает сообщение Росгвардии «Лента.ру». Вооружение принадлежало батальону «Азов».

Уточняется, что бойцами национальной гвардии были полкилограмма пластида, ударный БПЛА и пять гранатометов. Также найдены четыре выстрела к РПГ, четыре мины, 18 гранат и шесть коктейлей Молотова.

Ранее сообщалось, что разведчики нашли схрон с оружием в освобожденной Авдеевке. При этом вооружение, оставленное бойцами ВСУ, было западного производства, передает «Царьград».

*Нацбатальон «Азов» является террористической организацией и запрещен в России

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Разведчики Росгвардии обнаружили и обезвредили заминированный схрон с оружием нацбатальона «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) на бывших позициях ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «На подходах к тайнику были установлены противопехотные мины ПМН-2, которые уничтожили саперы. При обустройстве схрона использовалась многоуровневая система — часть оружия была на поверхности, а остальное закопано в землю», — передает сообщение Росгвардии «Лента.ру». Вооружение принадлежало батальону «Азов». Уточняется, что бойцами национальной гвардии были полкилограмма пластида, ударный БПЛА и пять гранатометов. Также найдены четыре выстрела к РПГ, четыре мины, 18 гранат и шесть коктейлей Молотова. Ранее сообщалось, что разведчики нашли схрон с оружием в освобожденной Авдеевке. При этом вооружение, оставленное бойцами ВСУ, было западного производства, передает «Царьград». *Нацбатальон «Азов» является террористической организацией и запрещен в России
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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