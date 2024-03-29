Свердловский юрист сказал, что не доводил до самоубийства пермскую массажистку

29 марта 2024 в 22:47 Размер текста - 17 +

Юрист прокомментировал самоубийство массажистки Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловский юрист Виталий Сычев отрицает свою причастность к доведению до суицида массажистки Вероники Белоусовой. Она была найдена мертвой в Академическом районе Екатеринбурга вечером 15 февраля. Девушка переехала в столицу Урала из Пермского края. Юрист впервые прокомментировал случившееся журналистам. «Это все ложь, я не доводил до самоубийства Веронику Белоусову. Все документы я уже предоставил», — передает телеканал «Россия 1» слова Сычева. Журналисты федерального канала смогли найти юриста в Челябинске. Белоусова жила в доме на Рябинина, 18/3. Ее тело под окнами многоэтажки обнаружили соседи в ночь с 15 на 16 февраля. Она была одета только в курточку и штаны. Соседи рассказали журналистам, что погибшая была инвалидом по зрению и работала массажисткой. По данным родителей девушки, свердловский юрист якобы регулярно получал от нее крупные денежные переводы, но услуги не оказывал. Он был последний, кому она пыталась позвонить перед смертью. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в СУ СК России по Свердловской области. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский юрист Виталий Сычев отрицает свою причастность к доведению до суицида массажистки Вероники Белоусовой. Она была найдена мертвой в Академическом районе Екатеринбурга вечером 15 февраля. Девушка переехала в столицу Урала из Пермского края. Юрист впервые прокомментировал случившееся журналистам. «Это все ложь, я не доводил до самоубийства Веронику Белоусову. Все документы я уже предоставил», — передает телеканал «Россия 1» слова Сычева. Журналисты федерального канала смогли найти юриста в Челябинске. Белоусова жила в доме на Рябинина, 18/3. Ее тело под окнами многоэтажки обнаружили соседи в ночь с 15 на 16 февраля. Она была одета только в курточку и штаны. Соседи рассказали журналистам, что погибшая была инвалидом по зрению и работала массажисткой. По данным родителей девушки, свердловский юрист якобы регулярно получал от нее крупные денежные переводы, но услуги не оказывал. Он был последний, кому она пыталась позвонить перед смертью. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в СУ СК России по Свердловской области. Ответ ожидается.