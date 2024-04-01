Сергей Гармаш отменил в Челябинске мероприятия со своим участием

Сергей Гармаш из-за болезни не сможет повести мероприятия в Челябинске Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Народный артист РФ Сергей Гармаш не сможет провести музыкально-литературные мероприятия в Челябинске. Программы заменили на «Анджело» и «Тим Талер, или Проданный смех» с участием Сергея Шакурова, сообщается на сайте зрелищных касс.

«Мероприятие „Живой звук“ Сергей Гармаш, заявленное на 26 апреля, заменяется на мероприятие „Анджело“ Сергей Шакуров. Мероприятие „Волшебное кольцо“ Сергей Гармаш, заявленное на 27 апреля, заменяется на мероприятие „Тим Талер, или Проданный смех“ Сергей Шакуров», — говорится в сообщении.

В качестве организаторов выступает Челябинская филармония. Там URA.RU сообщили, что причиной отмены мероприятий с участием Сергея Гармаша стала болезнь артиста.