Сергей Гармаш отменил в Челябинске мероприятия со своим участием

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Прибытие гостей на церемонию прощания с режиссером Театра «Ленком» Марком Захаровым. Москва, гармаш сергей
Сергей Гармаш из-за болезни не сможет повести мероприятия в Челябинске Фото:

Народный артист РФ Сергей Гармаш не сможет провести музыкально-литературные мероприятия в Челябинске. Программы заменили на «Анджело» и «Тим Талер, или Проданный смех» с участием Сергея Шакурова, сообщается на сайте зрелищных касс.

«Мероприятие „Живой звук“ Сергей Гармаш, заявленное на 26 апреля, заменяется на мероприятие „Анджело“ Сергей Шакуров. Мероприятие „Волшебное кольцо“ Сергей Гармаш, заявленное на 27 апреля, заменяется на мероприятие „Тим Талер, или Проданный смех“ Сергей Шакуров», — говорится в сообщении.

В качестве организаторов выступает Челябинская филармония. Там URA.RU сообщили, что причиной отмены мероприятий с участием Сергея Гармаша стала болезнь артиста.

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Народный артист РФ Сергей Гармаш не сможет провести музыкально-литературные мероприятия в Челябинске. Программы заменили на «Анджело» и «Тим Талер, или Проданный смех» с участием Сергея Шакурова, сообщается на сайте зрелищных касс. «Мероприятие „Живой звук“ Сергей Гармаш, заявленное на 26 апреля, заменяется на мероприятие „Анджело“ Сергей Шакуров. Мероприятие „Волшебное кольцо“ Сергей Гармаш, заявленное на 27 апреля, заменяется на мероприятие „Тим Талер, или Проданный смех“ Сергей Шакуров», — говорится в сообщении. В качестве организаторов выступает Челябинская филармония. Там URA.RU сообщили, что причиной отмены мероприятий с участием Сергея Гармаша стала болезнь артиста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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