Застройка бывшего хлебозавода № 1 начнется в 2025 году

Строительство жилых домов на месте бывшего хлебозавода № 1 начнется в 2025 году. Возведением домов будет заниматься компания «Пермглавснаб».
«В 2025 году застройщик «Пермглавснаб» освоит часть бывшего хлебозавода № 1 по ул. Окулова, 73а. Комплекс зданий бывшего предприятия был выкуплен «Пермглавснабом в 2023 году», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на гендиректора компании Владимира Занина.
По словам Занина, сейчас разрабатывается проектная документация. Компания ведет подготовку к сносу производственных помещений. В планах «Пермглавснаба» возвести на месте хлебозавода жилой комплекс. Ранее URA.RU сообщало, что власти разрешили строить на этом месте дома до 11 этажей.
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Строительство жилых домов на месте бывшего хлебозавода № 1 начнется в 2025 году. Возведением домов будет заниматься компания «Пермглавснаб». «В 2025 году застройщик «Пермглавснаб» освоит часть бывшего хлебозавода № 1 по ул. Окулова, 73а. Комплекс зданий бывшего предприятия был выкуплен «Пермглавснабом в 2023 году», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на гендиректора компании Владимира Занина. По словам Занина, сейчас разрабатывается проектная документация. Компания ведет подготовку к сносу производственных помещений. В планах «Пермглавснаба» возвести на месте хлебозавода жилой комплекс. Ранее URA.RU сообщало, что власти разрешили строить на этом месте дома до 11 этажей.