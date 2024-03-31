31 марта 2024

Застройка бывшего хлебозавода № 1 начнется в 2025 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Застройщик планирует возвести новый жилой комплекс в Перми Фото:

Строительство жилых домов на месте бывшего хлебозавода № 1 начнется в 2025 году. Возведением домов будет заниматься компания «Пермглавснаб».

«В 2025 году застройщик «Пермглавснаб» освоит часть бывшего хлебозавода № 1 по ул. Окулова, 73а. Комплекс зданий бывшего предприятия был выкуплен «Пермглавснабом в 2023 году», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на гендиректора компании Владимира Занина.

По словам Занина, сейчас разрабатывается проектная документация. Компания ведет подготовку к сносу производственных помещений. В планах «Пермглавснаба» возвести на месте хлебозавода жилой комплекс. Ранее URA.RU сообщало, что власти разрешили строить на этом месте дома до 11 этажей.

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Строительство жилых домов на месте бывшего хлебозавода № 1 начнется в 2025 году. Возведением домов будет заниматься компания «Пермглавснаб». «В 2025 году застройщик «Пермглавснаб» освоит часть бывшего хлебозавода № 1 по ул. Окулова, 73а. Комплекс зданий бывшего предприятия был выкуплен «Пермглавснабом в 2023 году», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на гендиректора компании Владимира Занина. По словам Занина, сейчас разрабатывается проектная документация. Компания ведет подготовку к сносу производственных помещений. В планах «Пермглавснаба» возвести на месте хлебозавода жилой комплекс. Ранее URA.RU сообщало, что власти разрешили строить на этом месте дома до 11 этажей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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