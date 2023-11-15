Власти в Перми разрешили застроить территорию хлебозавода жильем

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Завод Сибур-Химпром. Пермь, многоэтажка, стройка, строительство жилья, подьемный кран
Высотность будущей застройки — 11 этажей Фото:

Власти Пермского края разрешили жилую застройку на части территории бывшего хлебозавода №1 в Перми. Теперь там установили подзону с высотностью в 11 этажей.

«Правительство Пермского края опубликовало постановление о смене зонирования на части территории бывшего хлебозавода №1 по ул. Окулова, 73а. В частности, градрегламент зоны обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 дополнят подзоной с высотностью в 11 этажей. На ней планируется жилищное строительство.» — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Ранее мэрия подавала заявление о смене зонирования, которое было удовлетворено комиссией по правилам землепользования и застройки.

Ранее мэрия Перми из-за требований законодательства разделила территорию комплекса первого хлебозавода на две части. На одной части располагается само здание завода, которое можно приватизировать только по конкурсу с обязательным требованием сохранить памятник культурного наследия, которым является хлебозавод. Другую часть можно приватизировать на аукционе с последующей застройкой жильем.

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Власти Пермского края разрешили жилую застройку на части территории бывшего хлебозавода №1 в Перми. Теперь там установили подзону с высотностью в 11 этажей. «Правительство Пермского края опубликовало постановление о смене зонирования на части территории бывшего хлебозавода №1 по ул. Окулова, 73а. В частности, градрегламент зоны обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 дополнят подзоной с высотностью в 11 этажей. На ней планируется жилищное строительство.» — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Ранее мэрия подавала заявление о смене зонирования, которое было удовлетворено комиссией по правилам землепользования и застройки. Ранее мэрия Перми из-за требований законодательства разделила территорию комплекса первого хлебозавода на две части. На одной части располагается само здание завода, которое можно приватизировать только по конкурсу с обязательным требованием сохранить памятник культурного наследия, которым является хлебозавод. Другую часть можно приватизировать на аукционе с последующей застройкой жильем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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