Власти в Перми разрешили застроить территорию хлебозавода жильем

Высотность будущей застройки — 11 этажей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Власти Пермского края разрешили жилую застройку на части территории бывшего хлебозавода №1 в Перми. Теперь там установили подзону с высотностью в 11 этажей.

«Правительство Пермского края опубликовало постановление о смене зонирования на части территории бывшего хлебозавода №1 по ул. Окулова, 73а. В частности, градрегламент зоны обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 дополнят подзоной с высотностью в 11 этажей. На ней планируется жилищное строительство.» — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Ранее мэрия подавала заявление о смене зонирования, которое было удовлетворено комиссией по правилам землепользования и застройки.

Ранее мэрия Перми из-за требований законодательства разделила территорию комплекса первого хлебозавода на две части. На одной части располагается само здание завода, которое можно приватизировать только по конкурсу с обязательным требованием сохранить памятник культурного наследия, которым является хлебозавод. Другую часть можно приватизировать на аукционе с последующей застройкой жильем.