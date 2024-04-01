Симоньян высмеяла внимание СБУ к своей персоне

01 апреля 2024 в 19:33 Размер текста - 17 +

Маргарита Симоньян отреагировала на возбуждение против нее уголовного дела СБУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главный редактор канала RT Маргарита Симоньян заявила, что Служба безопасности Украины (СБУ) пытается закрыть ей возможность ездить по миру, предполагая, что она будет от этого страдать. Ранее СБУ возбудила уголовное дело в отношении журналистки. «[Они делают это], чтобы закрыть мне возможность ездить по миру, полагая, что я от этого буду страдать. <…> Единственная Лазурка, куда я расстроилась бы не иметь возможности ездить, — мой родной Краснодарский край», — написала Симоньян в своем telegram-канале. Она добавила, что таким образом СБУ заранее готовят себе оправдание на случай, если смогут ее убить. Ранее Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении главного редактора канала RT Маргариты Симоньян. Там рассказали, что журналистку подозревают, в том числе по статьям о «геноциде» и «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный редактор канала RT Маргарита Симоньян заявила, что Служба безопасности Украины (СБУ) пытается закрыть ей возможность ездить по миру, предполагая, что она будет от этого страдать. Ранее СБУ возбудила уголовное дело в отношении журналистки. «[Они делают это], чтобы закрыть мне возможность ездить по миру, полагая, что я от этого буду страдать. <…> Единственная Лазурка, куда я расстроилась бы не иметь возможности ездить, — мой родной Краснодарский край», — написала Симоньян в своем telegram-канале. Она добавила, что таким образом СБУ заранее готовят себе оправдание на случай, если смогут ее убить. Ранее Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении главного редактора канала RT Маргариты Симоньян. Там рассказали, что журналистку подозревают, в том числе по статьям о «геноциде» и «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».