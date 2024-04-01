Минобороны: над Черным морем перехватили шесть украинских беспилотников

01 апреля 2024 в 23:55 Размер текста - 17 +

Средства ПВО России сбили шесть беспилотников в Черном море Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские ПВО вечером 1 апреля уничтожили шесть дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Около 19.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря», — сообщило ведомство в своем telegram-канале . Очередная атака беспилотников ВСУ была совершена на Белгородскую область. Система ПВО сбила 19 воздушных целей на подлете к региону. В результате предыдущего обстрела на Белгородской области пострадали девять человек. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что один местный житель находится в тяжелом состоянии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские ПВО вечером 1 апреля уничтожили шесть дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Около 19.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Очередная атака беспилотников ВСУ была совершена на Белгородскую область. Система ПВО сбила 19 воздушных целей на подлете к региону. В результате предыдущего обстрела на Белгородской области пострадали девять человек. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что один местный житель находится в тяжелом состоянии.