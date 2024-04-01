01 апреля 2024

Минобороны: над Черным морем перехватили шесть украинских беспилотников

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Всероссийские соревнования специальных управлений ФПС МЧС России по пожарно-спасательному спорту по дисциплине "полоса препятствий". Пермь, полоса препятствий, квадрокоптер,  дрон
Средства ПВО России сбили шесть беспилотников в Черном море Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские ПВО вечером 1 апреля уничтожили шесть дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Около 19.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря», — сообщило ведомство в своем telegram-канале.

Очередная атака беспилотников ВСУ была совершена на Белгородскую область. Система ПВО сбила 19 воздушных целей на подлете к региону. В результате предыдущего обстрела на Белгородской области пострадали девять человек. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что один местный житель находится в тяжелом состоянии.

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Российские ПВО вечером 1 апреля уничтожили шесть дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Около 19.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Очередная атака беспилотников ВСУ была совершена на Белгородскую область. Система ПВО сбила 19 воздушных целей на подлете к региону. В результате предыдущего обстрела на Белгородской области пострадали девять человек. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что один местный житель находится в тяжелом состоянии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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