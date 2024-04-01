Минобороны: над Черным морем перехватили шесть украинских беспилотников

Российские ПВО вечером 1 апреля уничтожили шесть дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Около 19.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря», — сообщило ведомство в своем
Очередная атака беспилотников ВСУ была совершена на Белгородскую область. Система ПВО сбила 19 воздушных целей на подлете к региону. В результате предыдущего обстрела на Белгородской области пострадали девять человек. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что один местный житель находится в тяжелом состоянии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.