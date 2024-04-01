Губернатор Гладков: над Белгородом сбито 17 дронов ВСУ

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбито 17 воздушных целей ВСУ на подлете к городу. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«При повторном обстреле Белгорода и Белгородского района нашей системой ПВО было сбито 19 воздушных целей на подлете к городу. Обошлось без пострадавших», —
Ранее Гладков сообщал о девяти пострадавших в результате атаки дронов на регион. Один местный жителей находится в тяжелом состоянии, его дочь с баротравмой также доставлена в больницу. Остальные семь человек находятся под наблюдением врачей.
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