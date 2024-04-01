Губернатор Гладков: над Белгородом сбито 17 дронов ВСУ

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О пострадавших в результате атаки дронов не сообщается Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбито 17 воздушных целей ВСУ на подлете к городу. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«При повторном обстреле Белгорода и Белгородского района нашей системой ПВО было сбито 19 воздушных целей на подлете к городу. Обошлось без пострадавших», — написал Гладков в своем telegram-канале.

Ранее Гладков сообщал о девяти пострадавших в результате атаки дронов на регион. Один местный жителей находится в тяжелом состоянии, его дочь с баротравмой также доставлена в больницу. Остальные семь человек находятся под наблюдением врачей.

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Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбито 17 воздушных целей ВСУ на подлете к городу. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. «При повторном обстреле Белгорода и Белгородского района нашей системой ПВО было сбито 19 воздушных целей на подлете к городу. Обошлось без пострадавших», — написал Гладков в своем telegram-канале. Ранее Гладков сообщал о девяти пострадавших в результате атаки дронов на регион. Один местный жителей находится в тяжелом состоянии, его дочь с баротравмой также доставлена в больницу. Остальные семь человек находятся под наблюдением врачей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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