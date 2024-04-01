Губернатор Гладков: над Белгородом сбито 17 дронов ВСУ

01 апреля 2024 в 23:28 Размер текста - 17 +

О пострадавших в результате атаки дронов не сообщается Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбито 17 воздушных целей ВСУ на подлете к городу. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. «При повторном обстреле Белгорода и Белгородского района нашей системой ПВО было сбито 19 воздушных целей на подлете к городу. Обошлось без пострадавших», — написал Гладков в своем telegram-канале. Ранее Гладков сообщал о девяти пострадавших в результате атаки дронов на регион. Один местный жителей находится в тяжелом состоянии, его дочь с баротравмой также доставлена в больницу. Остальные семь человек находятся под наблюдением врачей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбито 17 воздушных целей ВСУ на подлете к городу. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. «При повторном обстреле Белгорода и Белгородского района нашей системой ПВО было сбито 19 воздушных целей на подлете к городу. Обошлось без пострадавших», — написал Гладков в своем telegram-канале. Ранее Гладков сообщал о девяти пострадавших в результате атаки дронов на регион. Один местный жителей находится в тяжелом состоянии, его дочь с баротравмой также доставлена в больницу. Остальные семь человек находятся под наблюдением врачей.