Жителей Екатеринбурга предупредили о теплой погоде и тумане

Туман возможен ночью 2 апреля
Жителей Екатеринбурга предупредили о переменной облачности, теплой погоде и тумане 2 апреля. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин.
«2 апреля в Екатеринбурге будет Переменная облачность, ночью и утром вероятен туман. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура ночью от -1 до +1 градусов, а днем от +9 до +11 градусов», — сказано в посте в telegram-канале синоптика «Погода в Екатеринбурге».
Так же утром возможен небольшой дождик. На неделе дневная температура продержится выше +10.
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