01 апреля 2024

Жителей Екатеринбурга предупредили о теплой погоде и тумане

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, академический район, прогноз погоды, осень, нму, туман, метеоусловия
Туман возможен ночью 2 апреля Фото:

Жителей Екатеринбурга предупредили о переменной облачности, теплой погоде и тумане 2 апреля. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин.

«2 апреля в Екатеринбурге будет Переменная облачность, ночью и утром вероятен туман. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура ночью от -1 до +1 градусов, а днем от +9 до +11 градусов», — сказано в посте в telegram-канале синоптика «Погода в Екатеринбурге».

Так же утром возможен небольшой дождик. На неделе дневная температура продержится выше +10.

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Жителей Екатеринбурга предупредили о переменной облачности, теплой погоде и тумане 2 апреля. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «2 апреля в Екатеринбурге будет Переменная облачность, ночью и утром вероятен туман. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура ночью от -1 до +1 градусов, а днем от +9 до +11 градусов», — сказано в посте в telegram-канале синоптика «Погода в Екатеринбурге». Так же утром возможен небольшой дождик. На неделе дневная температура продержится выше +10.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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