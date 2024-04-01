01 апреля 2024

Курган уступил по комфорту двум городам внутри региона

© Служба новостей «URA.RU»
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9 мая. Курган, город курган, 9 мая, площадь ленина
Курган по благоприятности городской среды в регионе занял третье место, уступив Шадринску и Далматово Фото:

В Курганской области Шадринск и Далматово признали городами с более высоким индексом качества городской среды в регионе. Курган находится на третьем месте. Данная информация размещена на сайте индекса городов РФ, который оценивает благоприятность среды в муниципалитетах.

«Лидером в этом списке стал город Далматово. Индекс качества городской среды достиг показателя 204 балла. Следующим по списку идет Шадринск со 190 баллами. Областной центр — Курган, занимает третье место с количеством баллов 186», — следует из данных, указанных на сайте. Менее всего баллов Курган получил за показатели «Озелененные пространства» и «Общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства».

В целом по региону этот индекс поднялся с 159 баллов в 2021 году до 175 баллов в 2023-м. На этот индекс влияют доступность учреждений социальной сферы, качество общественного транспорта и дорог, доля площади многоквартирных домов, признанных аварийными, доля погибших в ДТП и другие показатели. Максимальное значение индекса составляет 360 баллов. Среднее значение этого индекса по России в 2023 году составило 219 баллов.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области Далматово признали городом с самым высоким индексом качества городской среды. В 2022 году индекс качества городской среды в городе достигал показателя 195, тогда как в Кургане было 175 баллов.

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В Курганской области Шадринск и Далматово признали городами с более высоким индексом качества городской среды в регионе. Курган находится на третьем месте. Данная информация размещена на сайте индекса городов РФ, который оценивает благоприятность среды в муниципалитетах. «Лидером в этом списке стал город Далматово. Индекс качества городской среды достиг показателя 204 балла. Следующим по списку идет Шадринск со 190 баллами. Областной центр — Курган, занимает третье место с количеством баллов 186», — следует из данных, указанных на сайте. Менее всего баллов Курган получил за показатели «Озелененные пространства» и «Общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства». В целом по региону этот индекс поднялся с 159 баллов в 2021 году до 175 баллов в 2023-м. На этот индекс влияют доступность учреждений социальной сферы, качество общественного транспорта и дорог, доля площади многоквартирных домов, признанных аварийными, доля погибших в ДТП и другие показатели. Максимальное значение индекса составляет 360 баллов. Среднее значение этого индекса по России в 2023 году составило 219 баллов. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области Далматово признали городом с самым высоким индексом качества городской среды. В 2022 году индекс качества городской среды в городе достигал показателя 195, тогда как в Кургане было 175 баллов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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