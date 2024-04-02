02 апреля 2024

Reuters: США ради помощи Украине снимут запрет на экспорт СПГ

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Путинский автобан Р-242 «Пермь – Екатеринбург». Свердловская область, топливо, огнеопасно, пропан, спг, сжиженый природный газ
В США хотят снять запрет Байдена на экспорт СПГ ради помощи Украине Фото:

В США хотят снять запрет на экспорт сжиженного природного газа. Это нужно для того, чтобы добиться согласования пакета помощи для Украины в Конгрессе, сообщают источники в Белом доме.

«Официальные лица США готовы прекратить паузу [американского] президента Джо Байдена в одобрении экспорта сжиженного природного газа, чтобы получить пакет помощи Украине, принятый Конгрессом. Однако они хотят подождать, чтобы ознакомиться со всем предложением, прежде чем принимать какие-либо решения», — пишет Reuters с ссылкой на свои источники.

Решение президента Джо Байдена ограничить экспорт газа подорвет экономику США. Генпрокурор Техаса Кен Пакстон объявил, что 16 штатов подали в суд на Белый дом, передает телеканал 360.

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В США хотят снять запрет на экспорт сжиженного природного газа. Это нужно для того, чтобы добиться согласования пакета помощи для Украины в Конгрессе, сообщают источники в Белом доме. «Официальные лица США готовы прекратить паузу [американского] президента Джо Байдена в одобрении экспорта сжиженного природного газа, чтобы получить пакет помощи Украине, принятый Конгрессом. Однако они хотят подождать, чтобы ознакомиться со всем предложением, прежде чем принимать какие-либо решения», — пишет Reuters с ссылкой на свои источники. Решение президента Джо Байдена ограничить экспорт газа подорвет экономику США. Генпрокурор Техаса Кен Пакстон объявил, что 16 штатов подали в суд на Белый дом, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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