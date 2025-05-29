Боец ВС РФ рассказал о сбросе аудиоколонок на ВСУ в Богдановке

Операторы беспилотных летательных аппаратов ВС РФ сбрасывали аудиоколонки с призывами к сдаче на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед штурмом населенного пункта Богдановка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил командир штурмового взвода 90-й танковой дивизии группировки «Центр» Денис Деревин.
«С нашей стороны были разработаны и применены средства сброса листовок на противника. Также мы разработали уже сами внутри подразделения сброс [аудио]колонок с призывами сдаться перед началом штурмовых действий либо опорного пункта, либо населенного пункта», — рассказал Деревин. О тактике, которую применили ВС РФ, командир штурмового взвода рассказал РИА «Новости».
Офицер уточнил, что несмотря на призывы, украинские военнослужащие продолжали оказывать сопротивление и не сдавались в плен. Некоторые бойцы ВСУ пытались отойти на соседние позиции, где перегруппировывались и предпринимали попытки контратаковать уже занятые российскими подразделениями опорные пункты. Однако эти попытки, по словам Деревина, не увенчались успехом — противник был вытеснен штурмовыми группами ВС РФ.
Ранее Министерство обороны РФ информировало об освобождении Богдановки российскими войсками на красноармейском направлении в ДНР. Заняли населенный пункт российские военные 24 апреля, передает «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.