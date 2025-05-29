Росавиация ввела ограничения на полеты в Калуге

В аэропорту Калуги ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорту Калуга введен план «Ковер»
В аэропорту Калуга введен план «Ковер» Фото:

В аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга», — заявил Кореняко. О вводе ограничений он написал в своем telegram-канале.

Ранее ограничения были введены во Внуково. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении силами ПВО атаки трех беспилотников на столицу. Сейчас ограничения уже сняты.

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В аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга», — заявил Кореняко. О вводе ограничений он написал в своем telegram-канале. Ранее ограничения были введены во Внуково. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении силами ПВО атаки трех беспилотников на столицу. Сейчас ограничения уже сняты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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