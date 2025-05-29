Госдума упростила доступ для вдов к транспорту погибших на СВО супругов

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Поправки коснутся использования авто до решения по наследству
Поправки коснутся использования авто до решения по наследству Фото:

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит супругам погибших участников СВО временно пользоваться их транспортными средствами до получения свидетельства о праве на наследство. Об этом сообщается в опубликованных материалах на сайте нижней палаты парламента.

«В случае фактического нахождения транспортного средства во владении третьих лиц, не имеющих права собственности на него до оформления наследства, переживший супруг, являющийся сособственником в отношении транспортного средства, вправе истребовать такое транспортное средство», — указано в записке, слова приводит ТАСС.

Законопроект предусматривает процедуру, по которой нотариус сможет выдавать пережившему супругу свидетельство о временном праве пользования автомобилем — даже если он был личной собственностью погибшего участника СВО. Это позволит супругу оформить обязательную страховку гражданской ответственности на основании нотариального документа.

Сейчас, как подчеркивается в пояснительной записке, использование таких транспортных средств до вступления в наследство может привести к административному наказанию. Из-за этого вдовы погибших не могут пользоваться автомобилем как минимум шесть месяцев, что создает трудности при перевозке детей и решении бытовых вопросов.

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит супругам погибших участников СВО временно пользоваться их транспортными средствами до получения свидетельства о праве на наследство. Об этом сообщается в опубликованных материалах на сайте нижней палаты парламента. «В случае фактического нахождения транспортного средства во владении третьих лиц, не имеющих права собственности на него до оформления наследства, переживший супруг, являющийся сособственником в отношении транспортного средства, вправе истребовать такое транспортное средство», — указано в записке, слова приводит ТАСС. Законопроект предусматривает процедуру, по которой нотариус сможет выдавать пережившему супругу свидетельство о временном праве пользования автомобилем — даже если он был личной собственностью погибшего участника СВО. Это позволит супругу оформить обязательную страховку гражданской ответственности на основании нотариального документа. Сейчас, как подчеркивается в пояснительной записке, использование таких транспортных средств до вступления в наследство может привести к административному наказанию. Из-за этого вдовы погибших не могут пользоваться автомобилем как минимум шесть месяцев, что создает трудности при перевозке детей и решении бытовых вопросов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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