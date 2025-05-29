С 1 июня россиянам усложнят снятие денег в банкоматах

Российские банки будут проверять подозрительные снятия наличных через банкоматы
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Банки будут проверять подозрительные снятия наличных
Банки будут проверять подозрительные снятия наличных Фото:

С 1 июня в России вводятся дополнительные меры контроля при снятии денег через банкоматы для защиты от мошенничества. Об это рассказал юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«При снятии денег через банкомат кредитная организация будет обязана осуществить проверку на наличие признаков выдачи средств без добровольного согласия», — передает слова Хаминского РИА Новости. Он добавил, что при выявлении подозрительных действий доступ к наличным ограничат до 50 тысяч рублей в сутки на 48 часов с обязательным уведомлением владельца счета. Закон также предусматривает возможность назначения доверенного лица для подтверждения банковских операций.

Ранее экс-глава Центробанка Сергей Дубинин заявил, что в России полный отказ от наличных невозможен, так как часть участников рынка продолжит ими пользоваться. При этом бизнесу, по его мнению, выгоднее работать с безналичными расчетами, что не изменит даже введение цифрового рубля.

Финансовый аналитик Михаил Беляев согласился с позицией экс-главы ЦБ, подчеркнув устойчивость наличного обращения в России. Он назвал ключевые факторы, включая традиции населения и потребности отдельных секторов экономики, которые сохранят роль банкнот в ближайшие годы, сообщает Ридус.

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С 1 июня в России вводятся дополнительные меры контроля при снятии денег через банкоматы для защиты от мошенничества. Об это рассказал юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. «При снятии денег через банкомат кредитная организация будет обязана осуществить проверку на наличие признаков выдачи средств без добровольного согласия», — передает слова Хаминского РИА Новости. Он добавил, что при выявлении подозрительных действий доступ к наличным ограничат до 50 тысяч рублей в сутки на 48 часов с обязательным уведомлением владельца счета. Закон также предусматривает возможность назначения доверенного лица для подтверждения банковских операций. Ранее экс-глава Центробанка Сергей Дубинин заявил, что в России полный отказ от наличных невозможен, так как часть участников рынка продолжит ими пользоваться. При этом бизнесу, по его мнению, выгоднее работать с безналичными расчетами, что не изменит даже введение цифрового рубля. Финансовый аналитик Михаил Беляев согласился с позицией экс-главы ЦБ, подчеркнув устойчивость наличного обращения в России. Он назвал ключевые факторы, включая традиции населения и потребности отдельных секторов экономики, которые сохранят роль банкнот в ближайшие годы, сообщает Ридус.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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