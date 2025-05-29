Минтруд ужесточит контроль за демографической ситуацией в регионах

Минтруд РФ приступит к детальному мониторингу демографической ситуации в регионах. Изучать ситуацию ведомство намерено с помощью новой информационно-аналитической панели, которая будет отражать положение семей и факторы, влияющие на рождаемость. Об этом сообщили журналисты со ссылкой на презентацию, представленную ведомством на совещании с учеными 16 мая.
«Минтруд планирует создать информационно-аналитическую панель (так называемый дашборд), которая отражает положение семей в субъектах России», — сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя Минтруда. Согласно материалам совещания, дашборд будет содержать информацию о демографии семей по всей стране, рейтинги регионов, динамику семейных потребностей, перечень действующих мер поддержки, а также результаты мониторинга СМИ и социологических исследований.
Для наполнения панели Минтруд привлекает данные Росстата, Минпросвещения, Минздрава, Дом.РФ, Роспотребнадзора, Центробанка и Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения. Кроме того, в рамках проекта регулярно проводятся опросы населения, которые организуют Росстат, Минобрнауки и автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты».
Проект предполагает сбор информации по шести основным блокам, охватывающим около 140 показателей. Эти блоки включают помощь в уходе за детьми, комфортные жилищные условия, стабильную работу и рост зарплат, наличие социальной инфраструктуры, доступную медицинскую помощь и качественную среду для жизни.
Как уточнили в Минтруде, предложения научного сообщества по набору показателей должны быть переданы межведомственной группе до 5 июня. Полная загрузка данных в панель ожидается к августу 2025 года. Запуск дашборда намечен на 1 января 2026 года на базе информационно-аналитической платформы Координационного центра правительства.
Ранее власти подвели первые итоги работы по подъему демографии. В Москве прошла ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция «От года семьи — к веку семьи», где сообщили об увеличении числа третьих и последующих детей в российских семьях. Также выросла ценность семьи среди граждан страны.
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