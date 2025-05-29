В швейцарском кантоне Вале сошел ледник Бирх и накрыл часть деревни Блаттен в долине Леченталь. Огромная масса льда, камней и грязи обрушилась на поселение, вызвав землетрясение магнитудой 3,1. В соцсетях люди делятся кадрами произошедшего.
«Район был эвакуирован несколькими днями ранее, но один человек все еще числится пропавшим без вести», — сообщил volcaholic в соцсети Х. Несколько домов оказались полностью разрушены, улицы засыпаны обломками и грязью.
Местные власти заранее объявили режим чрезвычайной ситуации и мобилизовали силы гражданской защиты. Это решение позволило оперативно провести эвакуацию жителей и снизить риски для населения.
На кадрах видно, как поток ледника несется по склону, поднимая облако пыли и разрушая все на своем пути. Спасатели продолжают разбирать завалы и контролировать ситуацию в районе происшествия.
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