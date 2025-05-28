«Висел на доске почета»: что известно о подростке, подозреваемом в убийстве четырех школьников

В Байкальске Иркутской области продолжается расследование трагедии, в результате которой погибли четверо несовершеннолетних подростков. Основным подозреваемым в жестоком преступлении стал 17-летний местный житель. Его брат рассказал, что среди собравшихся на вечеринке были незнакомые лица, которые не должны были там находиться. Знакомые и местные власти описывают подозреваемого как спокойного и доброжелательного юношу, который ранее не вызывал нареканий. Что еще известно о подозреваемом — в материале URA.RU.
Брат подозреваемого не верит в произошедшее
Брат охарактеризовал подростка как «доброго и отзывчивого» человека. Мать подозреваемого плохо себя чувствует из-за случившегося и вскоре приедет в Байкальск. «Я уверен, что это не он», — добавил родственник.
В беседе с РЕН-ТВ брат поделился деталями произошедшего. По его словам, подростки собрались отпраздновать день рождения одного из них и отдыхали в доме семьи подозреваемого. Павел уточнил, что изначально ожидалось лишь пять человек, однако пришло больше, и среди присутствующих он никого не знал. «Дети, которые пришли, их не должно было быть», — заявил молодой человек.
«Душа компании»: каким знали подозреваемого
По словам знакомых, юноша был общительным, отзывчивым и не конфликтовал с окружающими. «Он был душой компании, всегда в хорошем настроении, после школы сразу пошел работать», — рассказали URA.RU его знакомые. Другие жители поселка также утверждают, что он никогда не проявлял агрессии и отличался трудолюбием. «Всегда помогал на даче, был на доске почета. Я его вообще не видела в гневе», — призналась одна из местных жительниц.
Семья без нареканий
Как сообщил глава Байкальского городского поселения Василий Темгеневский, в семье подростка не было замечено тревожных признаков. Оба его старших брата участвовали в специальной военной операции и сейчас находятся на лечении. У него также есть две сестры. «Родители работающие, на семью жалоб не поступало. Все характеризовали его положительно», — подчеркнул глава поселения. В настоящее время, по его словам, с молодым человеком, купившим алкоголь для несовершеннолетних, работают специалисты.
Версии следствия: что пошло не так
Руководитель Следственного комитета Иркутской области Анатолий Ситников назвал два ключевых фактора трагедии: отсутствие контроля со стороны взрослых и доступ подростков к алкоголю. По его словам, 18-летний юноша приобрел спиртное и передал его несовершеннолетним.
По поручению губернатора, министерства образования, здравоохранения и соцразвития начали работу с семьями и школьным коллективом, чтобы не допустить повторения подобного. К работе подключены психологи и специалисты из профильных ведомств.
Реакция властей и поддержка семей
На трагедию в Байкальске откликнулись все уровни власти. Расследование уголовного дела находится на личном контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина. На месте также работает прокурор Иркутской области Андрей Ханько.
Губернатор региона Игорь Кобзев заявил, что пострадавшим и семьям погибших будет оказана материальная и психологическая помощь. Детям из окружения жертв предложат бесплатный отдых в оздоровительных лагерях. В городе объявлен трехдневный траур.
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