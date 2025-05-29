Россия совершает ошибку, проявляя чрезмерную деликатность в отношении Европейского союза. Об этом сообщил политолог Рафаэль Ордуханян, уточнив, что так европейские политики уверены: Москва не станет отвечать силой даже в случае эскалации.
«Мы допускаем ошибку, демонстрируя в отношении Евросоюза максимальную деликатность. Европейские политики называют нас врагами, а мы их в ответ вежливо призываем к здравому смыслу. Иногда нужно быть жестче», — заявил Ордуханян «Ридусу». Такое мнение эксперт высказал, комментируя недавнее заявление главного редактора RT Маргариты Симоньян о возможных ударах по Берлину в случае атаки на Москву с помощью немецких ракет Taurus.
Политолог считает, что заявления об ударах по Берлину должны исходить от официальных представителей России, чтобы продемонстрировать европейским странам серьезность последствий эскалации конфликта. «Тогда, как это ни парадоксально, мы сможем избежать такого сценария, когда придется применить грозное оружие против европейских столиц», — заявил Ордуханян.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отсутствии планов поставлять Украине ракеты Taurus. Причиной он указал длительное обучение украинских военных использования вооружения. Однако он также снял ограничения на дальнобойность оружейных поставок, передает «Царьград».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила что России не стоит доверять заявлениям канцлера. Она посчитала, что слова Мерца направлены лишь на то, чтобы вывести обсуждение этой темы из публичной плоскости.
Симоньян же заявила о том, если немецкие военные начнут помогать украинским силам атаковать Москву с использованием дальнобойных ракет Taurus, Россия ответит. По ее словам, среди российских чиновников обсуждается возможность нанесения удара по Берлину.
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