В Тюмени заблокировали путь в Китай восьми предприятиям

Россельхознадзор Тюмени блокировал 75% заявок в реестр экспортеров в Китай

03 апреля 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Аграрии планируют отправлять в Китай преимущественно зерно и продукты его переработки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Россельхознадзор заблокировал восемь из 12 заявок от местных аграриев на вступление в реестр экспортеров в КНР. Об этом на официальном сайте регионального управление ведомства сообщает его пресс-служба. «В результате проверки поступивших 12 заявок выявлено три случая недостоверной информации о виде объекта и его деятельности, в результате чего эти три заявки отклонены без проведения обследования. По результатам обследования по остальным заявкам установлено соответствие только четырех из них», — говорится в сообщении. Известно, что одобрения на включение в реестр ждут два тюменских агропредприятия, одно из которых входит в агропромышленный дивизион холдинга ARSIB. Сообщается, что в целом за первый квартал этого года фермеры подали в два раза больше заявок на вступление в реестр, чем за тот же период в прошлом году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россельхознадзор заблокировал восемь из 12 заявок от местных аграриев на вступление в реестр экспортеров в КНР. Об этом на официальном сайте регионального управление ведомства сообщает его пресс-служба. «В результате проверки поступивших 12 заявок выявлено три случая недостоверной информации о виде объекта и его деятельности, в результате чего эти три заявки отклонены без проведения обследования. По результатам обследования по остальным заявкам установлено соответствие только четырех из них», — говорится в сообщении. Известно, что одобрения на включение в реестр ждут два тюменских агропредприятия, одно из которых входит в агропромышленный дивизион холдинга ARSIB. Сообщается, что в целом за первый квартал этого года фермеры подали в два раза больше заявок на вступление в реестр, чем за тот же период в прошлом году.