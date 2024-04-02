В Тюмени заблокировали путь в Китай восьми предприятиям

Россельхознадзор заблокировал восемь из 12 заявок от местных аграриев на вступление в реестр экспортеров в КНР. Об этом на официальном сайте регионального управление ведомства сообщает его пресс-служба.
«В результате проверки поступивших 12 заявок выявлено три случая недостоверной информации о виде объекта и его деятельности, в результате чего эти три заявки отклонены без проведения обследования. По результатам обследования по остальным заявкам установлено соответствие только четырех из них», — говорится в сообщении.
Известно, что одобрения на включение в реестр ждут два тюменских агропредприятия, одно из которых входит в агропромышленный дивизион холдинга ARSIB. Сообщается, что в целом за первый квартал этого года фермеры подали в два раза больше заявок на вступление в реестр, чем за тот же период в прошлом году.
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Россельхознадзор заблокировал восемь из 12 заявок от местных аграриев на вступление в реестр экспортеров в КНР. Об этом на официальном сайте регионального управление ведомства сообщает его пресс-служба. «В результате проверки поступивших 12 заявок выявлено три случая недостоверной информации о виде объекта и его деятельности, в результате чего эти три заявки отклонены без проведения обследования. По результатам обследования по остальным заявкам установлено соответствие только четырех из них», — говорится в сообщении. Известно, что одобрения на включение в реестр ждут два тюменских агропредприятия, одно из которых входит в агропромышленный дивизион холдинга ARSIB. Сообщается, что в целом за первый квартал этого года фермеры подали в два раза больше заявок на вступление в реестр, чем за тот же период в прошлом году.