02 апреля 2024

В Тюмени заблокировали путь в Китай восьми предприятиям

Россельхознадзор Тюмени блокировал 75% заявок в реестр экспортеров в Китай
© Служба новостей «URA.RU»
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Грузовые машины с зерном. Курган, грузовик, зерно, агро, агро ферма, фура с зерном
Аграрии планируют отправлять в Китай преимущественно зерно и продукты его переработки Фото:

Россельхознадзор заблокировал восемь из 12 заявок от местных аграриев на вступление в реестр экспортеров в КНР. Об этом на официальном сайте регионального управление ведомства сообщает его пресс-служба.

«В результате проверки поступивших 12 заявок выявлено три случая недостоверной информации о виде объекта и его деятельности, в результате чего эти три заявки отклонены без проведения обследования. По результатам обследования по остальным заявкам установлено соответствие только четырех из них», — говорится в сообщении.

Известно, что одобрения на включение в реестр ждут два тюменских агропредприятия, одно из которых входит в агропромышленный дивизион холдинга ARSIB. Сообщается, что в целом за первый квартал этого года фермеры подали в два раза больше заявок на вступление в реестр, чем за тот же период в прошлом году.

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Россельхознадзор заблокировал восемь из 12 заявок от местных аграриев на вступление в реестр экспортеров в КНР. Об этом на официальном сайте регионального управление ведомства сообщает его пресс-служба. «В результате проверки поступивших 12 заявок выявлено три случая недостоверной информации о виде объекта и его деятельности, в результате чего эти три заявки отклонены без проведения обследования. По результатам обследования по остальным заявкам установлено соответствие только четырех из них», — говорится в сообщении. Известно, что одобрения на включение в реестр ждут два тюменских агропредприятия, одно из которых входит в агропромышленный дивизион холдинга ARSIB. Сообщается, что в целом за первый квартал этого года фермеры подали в два раза больше заявок на вступление в реестр, чем за тот же период в прошлом году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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