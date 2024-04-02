02 апреля 2024

Экс-главный дорожник Ханты-Мансийска будет ждать апелляции в СИЗО Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, колония, тюрьма, решетка, следственный изолятор
Адвокаты намерены обжаловать приговор Сергееву Фото:

Бывший главный дорожник Ханты-Мансийска Александр Сергеев, осужденный за коррупцию, будет дожидаться апелляции в СИЗО Тюмени. Об этом URA.RU рассказал инсайдер, знакомый с ходом дела.

«Однозначно будет подаваться апелляция в суд ХМАО. И я думаю, он [суд] отменит приговор, потому что при рассмотрении данного дела нарушений просто масса. Сергеев все это время будет находиться в Тюмени, участвовать в рассмотрении апелляции будет по видеосвязи», — рассказал агентству источник. Адвокат Сергеева на звонок журналиста не ответил.

Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске экс-главному дорожнику суд вынес приговор по делу о коррупции. Александра Сергеева приговорили к восьми годам колонии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший главный дорожник Ханты-Мансийска Александр Сергеев, осужденный за коррупцию, будет дожидаться апелляции в СИЗО Тюмени. Об этом URA.RU рассказал инсайдер, знакомый с ходом дела. «Однозначно будет подаваться апелляция в суд ХМАО. И я думаю, он [суд] отменит приговор, потому что при рассмотрении данного дела нарушений просто масса. Сергеев все это время будет находиться в Тюмени, участвовать в рассмотрении апелляции будет по видеосвязи», — рассказал агентству источник. Адвокат Сергеева на звонок журналиста не ответил. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске экс-главному дорожнику суд вынес приговор по делу о коррупции. Александра Сергеева приговорили к восьми годам колонии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...