Экс-главный дорожник Ханты-Мансийска будет ждать апелляции в СИЗО Тюмени

Бывший главный дорожник Ханты-Мансийска Александр Сергеев, осужденный за коррупцию, будет дожидаться апелляции в СИЗО Тюмени. Об этом URA.RU рассказал инсайдер, знакомый с ходом дела.
«Однозначно будет подаваться апелляция в суд ХМАО. И я думаю, он [суд] отменит приговор, потому что при рассмотрении данного дела нарушений просто масса. Сергеев все это время будет находиться в Тюмени, участвовать в рассмотрении апелляции будет по видеосвязи», — рассказал агентству источник. Адвокат Сергеева на звонок журналиста не ответил.
Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске экс-главному дорожнику суд вынес приговор по делу о коррупции. Александра Сергеева приговорили к восьми годам колонии.
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