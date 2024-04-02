Провалившийся в открытый колодец пермяк скончался

03 апреля 2024 в 14:51 Размер текста - 17 +

Провалившийся в колодец мужчина не выжил Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Перми, упавший на улице Гусарова в открытый колодец, скончался. У горожанина остались жена и маленький ребенок. «Погибшему было 47 лет. У него остались жена и маленький ребенок. О причинах смерти пока не сообщается», — рассказала 59.RU родственница пермяка. По ее словам, мужчину уже похоронили. 23 марта спасатели извлекли из колодца, расположенного у дома по ул Гусарова, 9 мужчину и передали его медикам скорой помощи. По информации СМИ, горожанин привез в поликлинику жену и остался ожидать ее. Но когда супруга вернулась, то не обнаружила его на месте. После этого начались поиски пермяка, которого в итоге случайно обнаружили проходившие мимо колодца дети. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Перми, упавший на улице Гусарова в открытый колодец, скончался. У горожанина остались жена и маленький ребенок. «Погибшему было 47 лет. У него остались жена и маленький ребенок. О причинах смерти пока не сообщается», — рассказала 59.RU родственница пермяка. По ее словам, мужчину уже похоронили. 23 марта спасатели извлекли из колодца, расположенного у дома по ул Гусарова, 9 мужчину и передали его медикам скорой помощи. По информации СМИ, горожанин привез в поликлинику жену и остался ожидать ее. Но когда супруга вернулась, то не обнаружила его на месте. После этого начались поиски пермяка, которого в итоге случайно обнаружили проходившие мимо колодца дети.