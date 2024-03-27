27 марта 2024

В Перми мужчина провалился в канализационный люк. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, снег, колодец, опасность, открытый люк
Пермяк упал в незакрытый люк Фото:

В Перми в микрорайоне «Крохалева» мужчина провалился в открытый канализационный люк. Доставать пострадавшего пришлось спасателям. Об этом сообщается в паблике МКУ «Городская служба спасения» в соцсети «ВКонтакте».

«23 марта на пульт дежурного поступила информация о том, что в колодце с коммуникациями находится человек. при помощи высотного оборудования спасатели достали пострадавшего», — говорится в сообществе. Как удалось 59.RU, колодец, в который упал мужчина, находится по ул. Гусарова, 9.

После того как пермяка достали из колодца, спасатели передали его медикам скорой помощи. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края URA.RU сообщили, что в ближайшее время расскажут о состоянии пострадавшего мужчины.

Люк, в который угодил пермяк
Люк, в который угодил пермяк
Фото:
Пострадавшего передали медикам
Пострадавшего передали медикам
Фото:

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В Перми в микрорайоне «Крохалева» мужчина провалился в открытый канализационный люк. Доставать пострадавшего пришлось спасателям. Об этом сообщается в паблике МКУ «Городская служба спасения» в соцсети «ВКонтакте». «23 марта на пульт дежурного поступила информация о том, что в колодце с коммуникациями находится человек. при помощи высотного оборудования спасатели достали пострадавшего», — говорится в сообществе. Как удалось 59.RU, колодец, в который упал мужчина, находится по ул. Гусарова, 9. После того как пермяка достали из колодца, спасатели передали его медикам скорой помощи. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края URA.RU сообщили, что в ближайшее время расскажут о состоянии пострадавшего мужчины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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