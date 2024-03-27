В Перми в микрорайоне «Крохалева» мужчина провалился в открытый канализационный люк. Доставать пострадавшего пришлось спасателям. Об этом сообщается в паблике МКУ «Городская служба спасения» в соцсети «ВКонтакте».
«23 марта на пульт дежурного поступила информация о том, что в колодце с коммуникациями находится человек. при помощи высотного оборудования спасатели достали пострадавшего», — говорится в сообществе. Как удалось 59.RU, колодец, в который упал мужчина, находится по ул. Гусарова, 9.
После того как пермяка достали из колодца, спасатели передали его медикам скорой помощи. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края URA.RU сообщили, что в ближайшее время расскажут о состоянии пострадавшего мужчины.
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