02 апреля 2024

Школы Перми отрабатывают действия при нападении

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учебная пожарная эвакуация в школах Екатеринбурга, эвакуация, знак, выход, турникет, запасный выход, указатель, пожарная безопасность, противопожарная защита
В Перми за день эвакуировали три школы Фото:

В школах Перми проводятся учебные эвакуации. Сотрудники и школьники отрабатывают действия при различных ЧП, например, пожарах и нападениях. 3 апреля учебные тревоги объявляли в трех школах.

«Сегодня в школе № 30 проводились плановые учения по отработке действий на возможные угрозы. Учебный процесс не нарушен, угроз жизни и здоровью учащихся и работников школы нет», — сказали порталу 59.RU в региональном министерстве территориальной безопасности в ответ на обеспокоенные сообщения пермяков. В департаменте образования заявили, что тренировки по эвакуации педагогов и учеников прошли также в школе № 82 и в лицее № 10.

Усиленный режим безопасности власти регионов, в том числе и Пермского края, ввели после вооруженного нападения в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Жертвами террористов стали более 140 человек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В школах Перми проводятся учебные эвакуации. Сотрудники и школьники отрабатывают действия при различных ЧП, например, пожарах и нападениях. 3 апреля учебные тревоги объявляли в трех школах. «Сегодня в школе № 30 проводились плановые учения по отработке действий на возможные угрозы. Учебный процесс не нарушен, угроз жизни и здоровью учащихся и работников школы нет», — сказали порталу 59.RU в региональном министерстве территориальной безопасности в ответ на обеспокоенные сообщения пермяков. В департаменте образования заявили, что тренировки по эвакуации педагогов и учеников прошли также в школе № 82 и в лицее № 10. Усиленный режим безопасности власти регионов, в том числе и Пермского края, ввели после вооруженного нападения в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Жертвами террористов стали более 140 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...