Школы Перми отрабатывают действия при нападении

В школах Перми проводятся учебные эвакуации. Сотрудники и школьники отрабатывают действия при различных ЧП, например, пожарах и нападениях. 3 апреля учебные тревоги объявляли в трех школах.
«Сегодня в школе № 30 проводились плановые учения по отработке действий на возможные угрозы. Учебный процесс не нарушен, угроз жизни и здоровью учащихся и работников школы нет», — сказали порталу 59.RU в региональном министерстве территориальной безопасности в ответ на обеспокоенные сообщения пермяков. В департаменте образования заявили, что тренировки по эвакуации педагогов и учеников прошли также в школе № 82 и в лицее № 10.
Усиленный режим безопасности власти регионов, в том числе и Пермского края, ввели после вооруженного нападения в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Жертвами террористов стали более 140 человек.
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