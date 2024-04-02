Школы Перми отрабатывают действия при нападении

03 апреля 2024 в 14:57 Размер текста - 17 +

В Перми за день эвакуировали три школы Фото: Анна Майорова © URA.RU В школах Перми проводятся учебные эвакуации. Сотрудники и школьники отрабатывают действия при различных ЧП, например, пожарах и нападениях. 3 апреля учебные тревоги объявляли в трех школах. «Сегодня в школе № 30 проводились плановые учения по отработке действий на возможные угрозы. Учебный процесс не нарушен, угроз жизни и здоровью учащихся и работников школы нет», — сказали порталу 59.RU в региональном министерстве территориальной безопасности в ответ на обеспокоенные сообщения пермяков. В департаменте образования заявили, что тренировки по эвакуации педагогов и учеников прошли также в школе № 82 и в лицее № 10. Усиленный режим безопасности власти регионов, в том числе и Пермского края, ввели после вооруженного нападения в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Жертвами террористов стали более 140 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В школах Перми проводятся учебные эвакуации. Сотрудники и школьники отрабатывают действия при различных ЧП, например, пожарах и нападениях. 3 апреля учебные тревоги объявляли в трех школах. «Сегодня в школе № 30 проводились плановые учения по отработке действий на возможные угрозы. Учебный процесс не нарушен, угроз жизни и здоровью учащихся и работников школы нет», — сказали порталу 59.RU в региональном министерстве территориальной безопасности в ответ на обеспокоенные сообщения пермяков. В департаменте образования заявили, что тренировки по эвакуации педагогов и учеников прошли также в школе № 82 и в лицее № 10. Усиленный режим безопасности власти регионов, в том числе и Пермского края, ввели после вооруженного нападения в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Жертвами террористов стали более 140 человек.