Путин дал поручения по оказанию помощи людям в зоне паводков

03 апреля 2024 в 17:53 Размер текста - 17 +

Путин получил доклады о ситуации с паводками от главы МЧС РФ, губернаторов Алтайского края и Оренбургской области Фото: Анна Майорова © URA.RU Людям, оказавшимся в зоне паводков в регионах РФ, окажут помощь. Президент России Владимир Путин уже дал соответствующие поручения. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Владимир Путин дал все необходимые поручения по оказанию помощи людям, оказавшимся в зоне паводков в регионах», — заявил Песков. Информацию предоставил ТАСС. Песков отметил, что президент уже получил доклад о ситуации с паводками от главы МЧС РФ Александра Куренкова. Также доклады предоставили губернаторы Алтайского края Виктор Томенко и Оренбургской области Денис Паслер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Людям, оказавшимся в зоне паводков в регионах РФ, окажут помощь. Президент России Владимир Путин уже дал соответствующие поручения. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Владимир Путин дал все необходимые поручения по оказанию помощи людям, оказавшимся в зоне паводков в регионах», — заявил Песков. Информацию предоставил ТАСС. Песков отметил, что президент уже получил доклад о ситуации с паводками от главы МЧС РФ Александра Куренкова. Также доклады предоставили губернаторы Алтайского края Виктор Томенко и Оренбургской области Денис Паслер.