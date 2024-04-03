Путин дал поручения по оказанию помощи людям в зоне паводков

Путин получил доклады о ситуации с паводками от главы МЧС РФ, губернаторов Алтайского края и Оренбургской области
Людям, оказавшимся в зоне паводков в регионах РФ, окажут помощь. Президент России Владимир Путин уже дал соответствующие поручения. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Владимир Путин дал все необходимые поручения по оказанию помощи людям, оказавшимся в зоне паводков в регионах», — заявил Песков. Информацию предоставил ТАСС.
Песков отметил, что президент уже получил доклад о ситуации с паводками от главы МЧС РФ Александра Куренкова. Также доклады предоставили губернаторы Алтайского края Виктор Томенко и Оренбургской области Денис Паслер.
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