Путин дал поручения по оказанию помощи людям в зоне паводков

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Последствия паводка в городе Нижние Серги. Свердловская область, мчс, спасатели, паводок, наводнение, потоп, река, сель, поток
Путин получил доклады о ситуации с паводками от главы МЧС РФ, губернаторов Алтайского края и Оренбургской области Фото:

Людям, оказавшимся в зоне паводков в регионах РФ, окажут помощь. Президент России Владимир Путин уже дал соответствующие поручения. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Владимир Путин дал все необходимые поручения по оказанию помощи людям, оказавшимся в зоне паводков в регионах», — заявил Песков. Информацию предоставил ТАСС.

Песков отметил, что президент уже получил доклад о ситуации с паводками от главы МЧС РФ Александра Куренкова. Также доклады предоставили губернаторы Алтайского края Виктор Томенко и Оренбургской области Денис Паслер.

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Людям, оказавшимся в зоне паводков в регионах РФ, окажут помощь. Президент России Владимир Путин уже дал соответствующие поручения. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Владимир Путин дал все необходимые поручения по оказанию помощи людям, оказавшимся в зоне паводков в регионах», — заявил Песков. Информацию предоставил ТАСС. Песков отметил, что президент уже получил доклад о ситуации с паводками от главы МЧС РФ Александра Куренкова. Также доклады предоставили губернаторы Алтайского края Виктор Томенко и Оренбургской области Денис Паслер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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