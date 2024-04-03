03 апреля 2024

Из Екатеринбурга в Китай впервые вылетел рейс после COVID-19. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт "Самолеты". Тюмень, самолет
На борту находилось 80 человек Фото:

Впервые за четыре года отправился рейс из Екатеринбурга в Пекин. В 2020 году авиасообщения между столицей Урала и КНР были приостановлены из-за пандемии COVID-19. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«Кольцовские таможенники провели таможенный контроль пассажиров рейса Екатеринбург — Пекин. В столицу Китая отправились 80 человек, 56 мест багажа общим весом 989 килограммов. Это первый рейс за последние четыре года», — сказано в сообщении. Рейс обошелся без нарушений.

По словам первого замначальника Кольцовской таможни Михаила Сентякова, до начала пандемии рейсы в Китай были востребованы среди уральских пассажиров. «У инспекторов есть памятка с основными фразами на китайском языке, чтобы таможенный контроль проходил максимально комфортно как для пассажиров, так и для нас, а еще оперативно и эффективно», — отметил он.

О возобновлении полетов в КНР URA.RU сообщало в начале марта. Рейсы будут осуществляться три раза в неделю на лайнерах Airbus A319 по понедельникам, четвергам и субботам. В новом весенне-летнем сезоне принимать пассажиров будет новый китайский аэропорт Дасин.

Фото:

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Впервые за четыре года отправился рейс из Екатеринбурга в Пекин. В 2020 году авиасообщения между столицей Урала и КНР были приостановлены из-за пандемии COVID-19. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Кольцовские таможенники провели таможенный контроль пассажиров рейса Екатеринбург — Пекин. В столицу Китая отправились 80 человек, 56 мест багажа общим весом 989 килограммов. Это первый рейс за последние четыре года», — сказано в сообщении. Рейс обошелся без нарушений. По словам первого замначальника Кольцовской таможни Михаила Сентякова, до начала пандемии рейсы в Китай были востребованы среди уральских пассажиров. «У инспекторов есть памятка с основными фразами на китайском языке, чтобы таможенный контроль проходил максимально комфортно как для пассажиров, так и для нас, а еще оперативно и эффективно», — отметил он. О возобновлении полетов в КНР URA.RU сообщало в начале марта. Рейсы будут осуществляться три раза в неделю на лайнерах Airbus A319 по понедельникам, четвергам и субботам. В новом весенне-летнем сезоне принимать пассажиров будет новый китайский аэропорт Дасин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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