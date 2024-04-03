03 апреля 2024

В ХМАО наследники художника Райшева судятся за наследство в 100 миллионов рублей

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Таблички и дома. Ханты-Мансийск, галерея райшева
Наследники знаменитого югорского художника судятся за наследство в 100 миллионов рублей Фото:

Ханты-Мансийский районный суд рассмотрит гражданский иск по делу Райшевых, наследников знаменитого югорского художника Геннадия Райшева. Сумма иска превышает 100 млн рублей, сообщает telegram-канал «Суды Югры».

«Сегодня [4 апреля 2024 года] в Ханты-Мансийском районном суде рассматривается гражданское дело по иску Райшевых. Судебное заседание назначено на 14 час. 00 мин. Сумма иска превышает 100 млн. рублей», — сообщает tg-канал.

Как среди истцов, так и среди ответчиков в суде выступают родственники художника Геннадия Райшева. Третьими лицами являются Государственный художественный музей» и нотариус.

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Ханты-Мансийский районный суд рассмотрит гражданский иск по делу Райшевых, наследников знаменитого югорского художника Геннадия Райшева. Сумма иска превышает 100 млн рублей, сообщает telegram-канал «Суды Югры». «Сегодня [4 апреля 2024 года] в Ханты-Мансийском районном суде рассматривается гражданское дело по иску Райшевых. Судебное заседание назначено на 14 час. 00 мин. Сумма иска превышает 100 млн. рублей», — сообщает tg-канал. Как среди истцов, так и среди ответчиков в суде выступают родственники художника Геннадия Райшева. Третьими лицами являются Государственный художественный музей» и нотариус.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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