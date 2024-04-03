В ХМАО наследники художника Райшева судятся за наследство в 100 миллионов рублей

Ханты-Мансийский районный суд рассмотрит гражданский иск по делу Райшевых, наследников знаменитого югорского художника Геннадия Райшева. Сумма иска превышает 100 млн рублей, сообщает telegram-канал «Суды Югры».
«Сегодня [4 апреля 2024 года] в Ханты-Мансийском районном суде рассматривается гражданское дело по иску Райшевых. Судебное заседание назначено на 14 час. 00 мин. Сумма иска превышает 100 млн. рублей», — сообщает tg-канал.
Как среди истцов, так и среди ответчиков в суде выступают родственники художника Геннадия Райшева. Третьими лицами являются Государственный художественный музей» и нотариус.
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