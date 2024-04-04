Проблемный пермский завод резко сократил убытки

Александровский машзавод в 2023 году сократил убытки на десятки миллионов рублей

В 2022 году завод начал закупать новое оборудование и набирать сотрудников Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пермское АО «Александровский машиностроительный завод» (АО «АМЗ»), рабочие которого бастовали из-за задержек зарплат, в 2023 году сократило убытки на десятки миллионов рублей. Их годовой объем составил более 100 млн рублей.

«Акционерное общество „Александровский машиностроительный завод“, отчет о финансовых результатах за январь—декабрь 2023 года. Выручка — 905,4 млн рублей, чистый убыток — 103,2 млн рублей», — сообщает сайт Центра раскрытия корпоративной информации. В 2022 году предприятие фиксировало выручку в 196,3 млн рублей и убытки на сумму 179,3 млн рублей.

В аудиторском заключении уточняется, что в 2023 году АО «АМЗ» увеличило объемы производства и реализации продукции на сумму более 700 млн рублей. При этом одной из причин убыточности предприятия послужил рост краткосрочной кредиторской задолженности на сумму более 100 млн рублей.

Машиностроительный завод в Александровске Пермского края является одним из старейших российских предприятий. Специализируется на производстве горно-шахтной и горнорудной техники. В течение нескольких лет подряд завод является убыточным. URA.RU рассказывало, что из-за финансовых проблем его работникам не платили зарплату, а само предприятие хотели обанкротить. Весной 2022 года на АО «АМЗ» сменилось руководство. Вслед за этим завод начал закупать новое оборудование, а также объявил о наборе сотрудников.