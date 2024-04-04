04 апреля 2024

Бастрыкин взялся за состояние пермских дорог после застревания скорой в грязи

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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр,  stock
Александру Бастрыкину будет доложено о результатах доследственной проверки Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о ненадлежащем состоянии дорог в селе Плеханово Пермского края. Такая реакция последовала после того, как на местной дороге в грязи застряла скорая помощь с трехлетним ребенком внутри. Об этом сообщается в официальном telegram-канале информационного центра СК РФ.

«Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о ненадлежащем содержании дорог в селе Плеханово Пермского края. Председатель СКР потребовал у руководителя пермского управления СК РФ Дениса Головкина доклад о результатах проведенной проверки», — сообщают в ведомстве.

Ранее региональное управление СКР инициировало проверку после того, как мама трехлетней девочки, у которой случился приступ удушья рассказала, что они застряли в грязи в машине скорой помощи. Вытащить автомобиль удалось трактором. По словам пермячки, это не первый подобный случай.

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Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о ненадлежащем состоянии дорог в селе Плеханово Пермского края. Такая реакция последовала после того, как на местной дороге в грязи застряла скорая помощь с трехлетним ребенком внутри. Об этом сообщается в официальном telegram-канале информационного центра СК РФ. «Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о ненадлежащем содержании дорог в селе Плеханово Пермского края. Председатель СКР потребовал у руководителя пермского управления СК РФ Дениса Головкина доклад о результатах проведенной проверки», — сообщают в ведомстве. Ранее региональное управление СКР инициировало проверку после того, как мама трехлетней девочки, у которой случился приступ удушья рассказала, что они застряли в грязи в машине скорой помощи. Вытащить автомобиль удалось трактором. По словам пермячки, это не первый подобный случай.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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