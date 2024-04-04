Бастрыкин взялся за состояние пермских дорог после застревания скорой в грязи

05 апреля 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

Александру Бастрыкину будет доложено о результатах доследственной проверки Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о ненадлежащем состоянии дорог в селе Плеханово Пермского края. Такая реакция последовала после того, как на местной дороге в грязи застряла скорая помощь с трехлетним ребенком внутри. Об этом сообщается в официальном telegram-канале информационного центра СК РФ. «Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о ненадлежащем содержании дорог в селе Плеханово Пермского края. Председатель СКР потребовал у руководителя пермского управления СК РФ Дениса Головкина доклад о результатах проведенной проверки», — сообщают в ведомстве. Ранее региональное управление СКР инициировало проверку после того, как мама трехлетней девочки, у которой случился приступ удушья рассказала, что они застряли в грязи в машине скорой помощи. Вытащить автомобиль удалось трактором. По словам пермячки, это не первый подобный случай. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о ненадлежащем состоянии дорог в селе Плеханово Пермского края. Такая реакция последовала после того, как на местной дороге в грязи застряла скорая помощь с трехлетним ребенком внутри. Об этом сообщается в официальном telegram-канале информационного центра СК РФ. «Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о ненадлежащем содержании дорог в селе Плеханово Пермского края. Председатель СКР потребовал у руководителя пермского управления СК РФ Дениса Головкина доклад о результатах проведенной проверки», — сообщают в ведомстве. Ранее региональное управление СКР инициировало проверку после того, как мама трехлетней девочки, у которой случился приступ удушья рассказала, что они застряли в грязи в машине скорой помощи. Вытащить автомобиль удалось трактором. По словам пермячки, это не первый подобный случай.