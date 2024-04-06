Пропавшую в Свердловской области 30-летнюю женщину нашли мертвой

Пропавшую в Асбесте (Свердловская область) 30-летнюю женщину нашли мертвой. Информация об этом появилась в соцсетях.
Девушку искали с 27 марта. На сайте поискового отряда «ЛизаАлерт» было указано, что она нуждается в медицинской помощи.
Позже, 6 апреля, в соцсетях появилась информация, что женщину нашли мертвой. «Сегодня сразу несколько наших подписчиков сообщили, что накануне девушка была найдена. Она, к сожалению, погибла. Подробности пока не разглашаются», — говорится в сообществе «ЧП. Асбест» в соцсети «ВКонтакте».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Ответ ожидается.
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