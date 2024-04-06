06 апреля 2024
05 апреля 2024

Пропавшую в Свердловской области 30-летнюю женщину нашли мертвой

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Подробности о смерти девушки пока не разглашаются (архивное фото) Фото:

Пропавшую в Асбесте (Свердловская область) 30-летнюю женщину нашли мертвой. Информация об этом появилась в соцсетях.

Девушку искали с 27 марта. На сайте поискового отряда «ЛизаАлерт» было указано, что она нуждается в медицинской помощи.

Позже, 6 апреля, в соцсетях появилась информация, что женщину нашли мертвой. «Сегодня сразу несколько наших подписчиков сообщили, что накануне девушка была найдена. Она, к сожалению, погибла. Подробности пока не разглашаются», — говорится в сообществе «ЧП. Асбест» в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Ответ ожидается.

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Пропавшую в Асбесте (Свердловская область) 30-летнюю женщину нашли мертвой. Информация об этом появилась в соцсетях. Девушку искали с 27 марта. На сайте поискового отряда «ЛизаАлерт» было указано, что она нуждается в медицинской помощи. Позже, 6 апреля, в соцсетях появилась информация, что женщину нашли мертвой. «Сегодня сразу несколько наших подписчиков сообщили, что накануне девушка была найдена. Она, к сожалению, погибла. Подробности пока не разглашаются», — говорится в сообществе «ЧП. Асбест» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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