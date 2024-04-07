СК возбудил уголовное дело после расстрела полицейского неизвестным под Москвой

07 апреля 2024 в 21:01 Размер текста - 17 +

СК подтвердил, что один из сотрудников скончался от огнестрельных ранений Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Уголовное дело возбуждено в Щелково (Московская область) по факту убийства сотрудника правоохранительных органов. Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь из пистолета по двум полицейским, когда его поймали на закладке наркотиков. «Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов», — сообщает Следком в своем telegram-канале. Там подтвердили информацию, что один из двух сотрудников органов скончался от огнестрельных ранений. Впервые о нападении на сотрудников сообщил telegram-канал 112. Там сообщали, что неизвестный открыл огонь по полицейским, когда те поймали его на закладке. Убив одного из сотрудников органов, мужчина со своим сообщником скрылся. Введены планы «Сирена» и «Перехват». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уголовное дело возбуждено в Щелково (Московская область) по факту убийства сотрудника правоохранительных органов. Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь из пистолета по двум полицейским, когда его поймали на закладке наркотиков. «Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов», — сообщает Следком в своем telegram-канале. Там подтвердили информацию, что один из двух сотрудников органов скончался от огнестрельных ранений. Впервые о нападении на сотрудников сообщил telegram-канал 112. Там сообщали, что неизвестный открыл огонь по полицейским, когда те поймали его на закладке. Убив одного из сотрудников органов, мужчина со своим сообщником скрылся. Введены планы «Сирена» и «Перехват».