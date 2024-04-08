08 апреля 2024

Генпрокуратура хочет взыскать с экс-чиновников Минкультуры почти 20 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения. Курган. , прокурор
Прокурор намерен взыскать в доход бюджета почти 20 млн рублей Фото:

У экс-начальника департамента госохраны культурного наследия Минкульта Владимира Цветнова и его заместителя Павла Мосолова могут изъять в бюджет государства почти 20 миллионов рублей. Такой иск подал первый заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев, чтобы возместить ущерб, причиненный из-за хищения средств при реконструкции Соловецкого монастыря.

«Первый заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев обратился в Головинский суд Москвы с исковым заявлением об изъятии в доход государства для возмещения вреда, причиненного в рамках преступления о хищениях бюджетных средств при реконструкции Соловецкого монастыря. … Сумма исковых требований составляет почти 20 млн рублей», — написали «Ведомости».

Беседа по иску пройдет 6 мая. Помимо экс-чиновник в иске фигурируют еще два ответчика.

Цветнова и Мосолова задержали в сентябре 2019 года., а в мае 2023 они были признаны виновными в особо крупном мошенничестве. Суд приговорил их к четырем и двум годам заключения соответственно, но, из-за проведенного времени под домашним арестом и в СИЗО, экс-чиновников освободили в зале суда.

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У экс-начальника департамента госохраны культурного наследия Минкульта Владимира Цветнова и его заместителя Павла Мосолова могут изъять в бюджет государства почти 20 миллионов рублей. Такой иск подал первый заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев, чтобы возместить ущерб, причиненный из-за хищения средств при реконструкции Соловецкого монастыря. «Первый заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев обратился в Головинский суд Москвы с исковым заявлением об изъятии в доход государства для возмещения вреда, причиненного в рамках преступления о хищениях бюджетных средств при реконструкции Соловецкого монастыря. … Сумма исковых требований составляет почти 20 млн рублей», — написали «Ведомости». Беседа по иску пройдет 6 мая. Помимо экс-чиновник в иске фигурируют еще два ответчика. Цветнова и Мосолова задержали в сентябре 2019 года., а в мае 2023 они были признаны виновными в особо крупном мошенничестве. Суд приговорил их к четырем и двум годам заключения соответственно, но, из-за проведенного времени под домашним арестом и в СИЗО, экс-чиновников освободили в зале суда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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