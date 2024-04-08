Генпрокуратура хочет взыскать с экс-чиновников Минкультуры почти 20 млн рублей

09 апреля 2024 в 04:00 Размер текста - 17 +

Прокурор намерен взыскать в доход бюджета почти 20 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У экс-начальника департамента госохраны культурного наследия Минкульта Владимира Цветнова и его заместителя Павла Мосолова могут изъять в бюджет государства почти 20 миллионов рублей. Такой иск подал первый заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев, чтобы возместить ущерб, причиненный из-за хищения средств при реконструкции Соловецкого монастыря. «Первый заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев обратился в Головинский суд Москвы с исковым заявлением об изъятии в доход государства для возмещения вреда, причиненного в рамках преступления о хищениях бюджетных средств при реконструкции Соловецкого монастыря. … Сумма исковых требований составляет почти 20 млн рублей», — написали «Ведомости». Беседа по иску пройдет 6 мая. Помимо экс-чиновник в иске фигурируют еще два ответчика. Цветнова и Мосолова задержали в сентябре 2019 года., а в мае 2023 они были признаны виновными в особо крупном мошенничестве. Суд приговорил их к четырем и двум годам заключения соответственно, но, из-за проведенного времени под домашним арестом и в СИЗО, экс-чиновников освободили в зале суда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У экс-начальника департамента госохраны культурного наследия Минкульта Владимира Цветнова и его заместителя Павла Мосолова могут изъять в бюджет государства почти 20 миллионов рублей. Такой иск подал первый заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев, чтобы возместить ущерб, причиненный из-за хищения средств при реконструкции Соловецкого монастыря. «Первый заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев обратился в Головинский суд Москвы с исковым заявлением об изъятии в доход государства для возмещения вреда, причиненного в рамках преступления о хищениях бюджетных средств при реконструкции Соловецкого монастыря. … Сумма исковых требований составляет почти 20 млн рублей», — написали «Ведомости». Беседа по иску пройдет 6 мая. Помимо экс-чиновник в иске фигурируют еще два ответчика. Цветнова и Мосолова задержали в сентябре 2019 года., а в мае 2023 они были признаны виновными в особо крупном мошенничестве. Суд приговорил их к четырем и двум годам заключения соответственно, но, из-за проведенного времени под домашним арестом и в СИЗО, экс-чиновников освободили в зале суда.