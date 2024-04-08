Генпрокуратура хочет взыскать с экс-чиновников Минкультуры почти 20 млн рублей

У экс-начальника департамента госохраны культурного наследия Минкульта Владимира Цветнова и его заместителя Павла Мосолова могут изъять в бюджет государства почти 20 миллионов рублей. Такой иск подал первый заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев, чтобы возместить ущерб, причиненный из-за хищения средств при реконструкции Соловецкого монастыря.
«Первый заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев обратился в Головинский суд Москвы с исковым заявлением об изъятии в доход государства для возмещения вреда, причиненного в рамках преступления о хищениях бюджетных средств при реконструкции Соловецкого монастыря. … Сумма исковых требований составляет почти 20 млн рублей», — написали «Ведомости».
Беседа по иску пройдет 6 мая. Помимо экс-чиновник в иске фигурируют еще два ответчика.
Цветнова и Мосолова задержали в сентябре 2019 года., а в мае 2023 они были признаны виновными в особо крупном мошенничестве. Суд приговорил их к четырем и двум годам заключения соответственно, но, из-за проведенного времени под домашним арестом и в СИЗО, экс-чиновников освободили в зале суда.
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