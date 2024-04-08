08 апреля 2024

В России подорожают поездки на такси

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, такси, прохожие, улица
Цены на такси в России могут подскочить на 30% Фото:

Цены на такси в России могут подскочить на 30% к концу 2024 года. Такой прогноз озвучил заместитель председателя профсоюза «Таксист» Андрей Попков. По его словам, рост цен связан с увеличением стоимости иномарок.

«Если ничего принципиально не изменится, то в течение года цена поездок на такси вырастет примерно на 30%», — сказал Попков в интервью «Парламентской газете». Он объясняет это увеличением стоимости иномарок и отсутствием производства запчастей для китайских автомобилей в России, что приводит к необходимости импорта и росту издержек.

По его словам, повышение цен на автомобили, особенно китайского производства, которые занимают значительную долю на российском рынке, уже составило 11%. Это вместе с текущими затратами автопарков и необходимостью импорта запчастей непременно скажется на стоимости перевозок, заявил Попков.

В феврале премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал главу ФАС контролировать цены на такси. По его словам, у службы достаточно инструментов, чтобы координировать этот процесс.

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Цены на такси в России могут подскочить на 30% к концу 2024 года. Такой прогноз озвучил заместитель председателя профсоюза «Таксист» Андрей Попков. По его словам, рост цен связан с увеличением стоимости иномарок. «Если ничего принципиально не изменится, то в течение года цена поездок на такси вырастет примерно на 30%», — сказал Попков в интервью «Парламентской газете». Он объясняет это увеличением стоимости иномарок и отсутствием производства запчастей для китайских автомобилей в России, что приводит к необходимости импорта и росту издержек. По его словам, повышение цен на автомобили, особенно китайского производства, которые занимают значительную долю на российском рынке, уже составило 11%. Это вместе с текущими затратами автопарков и необходимостью импорта запчастей непременно скажется на стоимости перевозок, заявил Попков. В феврале премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал главу ФАС контролировать цены на такси. По его словам, у службы достаточно инструментов, чтобы координировать этот процесс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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