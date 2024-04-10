Кандидат в вице-мэры Екатеринбурга оказался под ударом ревизоров

10 апреля 2024 в 21:35 Размер текста - 17 +

По одной из версий, Илье Маркову и его подведам удалось ответить на основную часть замечаний Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У начальника городского управления культуры Ильи Маркова, которого относят к числу потенциальных сменщиков вице-мэра Екатеринбурга Екатерины Сибирцевой, могут возникнуть проблемы: контрольно-ревизионное управление (КРУ) якобы выявило нарушения в вотчине топ-чиновника — ЦК «Урал». Один источник URA.RU сообщил, что мэр Алексей Орлов согласовал начальнику КРУ Вадиму Суровцеву передачу материалов в прокуратуру. А по информации второго собеседника агентства, Маркову удалось отстоять свою правоту. «Проверка завершилась к концу марта. Основные претензии связаны с закупками — значительная часть контактов заключается с единственным поставщиком. Также обнаружены признаки аффилированности подрядчиков с руководством учреждения. Заслушав доклад Суровцева, Орлов поручил обратиться в надзорные органы. Это произойдет в ближайшее время», — поделился первый источник. Директора ЦК «Урал» Александра Кондратенко называют ближайшим соратником и протеже Маркова. Марков и сам руководил ЦК «Урал» — в 2012—2019 годах. Новость по теме Вице-мэр Екатеринбурга готовится к жизни на две страны после отставки Второй источник уточнил, что ревизия затронула не только ЦК «Урал», но и два других культурных учреждения. «В диалоге с КРУ Маркову и его подчиненным удалось фактурно ответить на основные замечания, объяснения были приняты. Поэтому какие-то претензии аннулированы, а какие-то оперативно устранят. Орлов в курсе этого», — отметил собеседник. В пресс-службе мэрии корреспонденту обещали уточнить информацию по теме. Как сообщало URA.RU, Сибирцева покинет городскую власть 19 апреля. Причиной ее отставки называют семейные обстоятельства. Временно исполнять обязанности замглавы будет начальник департамента образования Константин Шевченко. Кто станет полновесным вице-мэром принципиально важно — Сибирцева и ее подведы распоряжаются более чем половиной городского бюджета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У начальника городского управления культуры Ильи Маркова, которого относят к числу потенциальных сменщиков вице-мэра Екатеринбурга Екатерины Сибирцевой, могут возникнуть проблемы: контрольно-ревизионное управление (КРУ) якобы выявило нарушения в вотчине топ-чиновника — ЦК «Урал». Один источник URA.RU сообщил, что мэр Алексей Орлов согласовал начальнику КРУ Вадиму Суровцеву передачу материалов в прокуратуру. А по информации второго собеседника агентства, Маркову удалось отстоять свою правоту. «Проверка завершилась к концу марта. Основные претензии связаны с закупками — значительная часть контактов заключается с единственным поставщиком. Также обнаружены признаки аффилированности подрядчиков с руководством учреждения. Заслушав доклад Суровцева, Орлов поручил обратиться в надзорные органы. Это произойдет в ближайшее время», — поделился первый источник. Директора ЦК «Урал» Александра Кондратенко называют ближайшим соратником и протеже Маркова. Марков и сам руководил ЦК «Урал» — в 2012—2019 годах. Второй источник уточнил, что ревизия затронула не только ЦК «Урал», но и два других культурных учреждения. «В диалоге с КРУ Маркову и его подчиненным удалось фактурно ответить на основные замечания, объяснения были приняты. Поэтому какие-то претензии аннулированы, а какие-то оперативно устранят. Орлов в курсе этого», — отметил собеседник. В пресс-службе мэрии корреспонденту обещали уточнить информацию по теме. Как сообщало URA.RU, Сибирцева покинет городскую власть 19 апреля. Причиной ее отставки называют семейные обстоятельства. Временно исполнять обязанности замглавы будет начальник департамента образования Константин Шевченко. Кто станет полновесным вице-мэром принципиально важно — Сибирцева и ее подведы распоряжаются более чем половиной городского бюджета.