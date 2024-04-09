Житель ХМАО получил срок, бросив полицейского на землю

10 апреля 2024 в 13:15 Размер текста - 17 +

Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жителя Сургутского района приговорили к условному сроку за то, что он напал на полицейского, который хотел посадить его в служебный автомобиль при задержании за административное правонарушение. Об этом сообщается в картотеке Сургутского районного суда. «[Осужденный] не желая выполнять законные требования сотрудника полиции к посадке в служебный автомобиль […] схватил его двумя руками за форменное обмундирование и бросил его через себя на землю. [Полицейский] при падении ударился лицом об твердую земную поверхность», — сообщается в картотеке суда. Мужчина был задержан по административной статье «мелкое хулиганство». Но оказал сопротивление сотруднику полиции и был осужден по уголовной статье. Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО отделался штрафом за нападение на полицейского. Его задержали за управление автомобилем в пьяном виде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителя Сургутского района приговорили к условному сроку за то, что он напал на полицейского, который хотел посадить его в служебный автомобиль при задержании за административное правонарушение. Об этом сообщается в картотеке Сургутского районного суда. «[Осужденный] не желая выполнять законные требования сотрудника полиции к посадке в служебный автомобиль […] схватил его двумя руками за форменное обмундирование и бросил его через себя на землю. [Полицейский] при падении ударился лицом об твердую земную поверхность», — сообщается в картотеке суда. Мужчина был задержан по административной статье «мелкое хулиганство». Но оказал сопротивление сотруднику полиции и был осужден по уголовной статье. Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО отделался штрафом за нападение на полицейского. Его задержали за управление автомобилем в пьяном виде.