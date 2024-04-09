09 апреля 2024

Житель ХМАО получил срок, бросив полицейского на землю

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно Фото:

Жителя Сургутского района приговорили к условному сроку за то, что он напал на полицейского, который хотел посадить его в служебный автомобиль при задержании за административное правонарушение. Об этом сообщается в картотеке Сургутского районного суда.

«[Осужденный] не желая выполнять законные требования сотрудника полиции к посадке в служебный автомобиль […] схватил его двумя руками за форменное обмундирование и бросил его через себя на землю. [Полицейский] при падении ударился лицом об твердую земную поверхность», — сообщается в картотеке суда.

Мужчина был задержан по административной статье «мелкое хулиганство». Но оказал сопротивление сотруднику полиции и был осужден по уголовной статье.

Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО отделался штрафом за нападение на полицейского. Его задержали за управление автомобилем в пьяном виде.

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Жителя Сургутского района приговорили к условному сроку за то, что он напал на полицейского, который хотел посадить его в служебный автомобиль при задержании за административное правонарушение. Об этом сообщается в картотеке Сургутского районного суда. «[Осужденный] не желая выполнять законные требования сотрудника полиции к посадке в служебный автомобиль […] схватил его двумя руками за форменное обмундирование и бросил его через себя на землю. [Полицейский] при падении ударился лицом об твердую земную поверхность», — сообщается в картотеке суда. Мужчина был задержан по административной статье «мелкое хулиганство». Но оказал сопротивление сотруднику полиции и был осужден по уголовной статье. Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО отделался штрафом за нападение на полицейского. Его задержали за управление автомобилем в пьяном виде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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