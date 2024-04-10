С бизнесмена Петра Авена сняли санкции ЕС

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Презентация книги Петра Авена "Время Березовского" в Ельцин Центре. Екатеринбург, авен петр
Евросоюз снял санкции с Петра Авена Фото:

Суд Евросоюза отменил санкции в отношении российского предпринимателя, экс-совладельца «Альфа-банка» Петра Авена. Об этом сообщило РИА Новости.

«Суд ЕС постановил отменить персональные санкции против Петра Авена», — следует из постановления. Информацию передает корреспондент РИА Новости.

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Суд Евросоюза отменил санкции в отношении российского предпринимателя, экс-совладельца «Альфа-банка» Петра Авена. Об этом сообщило РИА Новости. «Суд ЕС постановил отменить персональные санкции против Петра Авена», — следует из постановления. Информацию передает корреспондент РИА Новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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