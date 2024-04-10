С бизнесмена Петра Авена сняли санкции ЕС

Евросоюз снял санкции с Петра Авена
Суд Евросоюза отменил санкции в отношении российского предпринимателя, экс-совладельца «Альфа-банка» Петра Авена. Об этом сообщило РИА Новости.
«Суд ЕС постановил отменить персональные санкции против Петра Авена», — следует из постановления. Информацию передает корреспондент РИА Новости.
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