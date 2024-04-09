Спасатели на ощупь спасли челябинку, чуть не погибшую ночью на затопленном поле

10 апреля 2024 в 13:02 Размер текста - 17 +

Женщина ночью в темноте оказалась по пояс в ледяной воде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Карталах (Челябинская область) сотрудники областной пожарно-спасательной службы спасли женщину, замерзавшую ночью в воде. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-центре ПСС. «В первом часу ночи на телефон 112 от жителей города Карталы поступило сообщение о криках с территории пустыря, затопленного весенним паводком. В район, указанный очевидцами, были вызваны сотрудники полиции и спасатели. Поиск пострадавшей пришлось вести практически на ощупь — в полной темноте, вброд по затопленному полю, ориентируясь только на звуки голоса», — сообщили в пресс-службе. 72-летнюю женщину, стоявшую по пояс в ледяной воде, обнаружили в районе улицы Набережной. Ее под руки вынесли к дороге и передали сотрудникам скорой помощи. Как выяснилось, что после небольшого застолья она пошла гулять и заблудилась. Очнувшись в воде, женщина испугалась и не знала, куда двигаться. К слову, женщину вывели из воды, перехватив в нескольких метрах от реки Караталы-Аят. Если бы она оказалась в реке, последствия могли быть фатальными. Замерзшую, но живую пенсионерку госпитализировали с признаками сильного переохлаждения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Карталах (Челябинская область) сотрудники областной пожарно-спасательной службы спасли женщину, замерзавшую ночью в воде. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-центре ПСС. «В первом часу ночи на телефон 112 от жителей города Карталы поступило сообщение о криках с территории пустыря, затопленного весенним паводком. В район, указанный очевидцами, были вызваны сотрудники полиции и спасатели. Поиск пострадавшей пришлось вести практически на ощупь — в полной темноте, вброд по затопленному полю, ориентируясь только на звуки голоса», — сообщили в пресс-службе. 72-летнюю женщину, стоявшую по пояс в ледяной воде, обнаружили в районе улицы Набережной. Ее под руки вынесли к дороге и передали сотрудникам скорой помощи. Как выяснилось, что после небольшого застолья она пошла гулять и заблудилась. Очнувшись в воде, женщина испугалась и не знала, куда двигаться. К слову, женщину вывели из воды, перехватив в нескольких метрах от реки Караталы-Аят. Если бы она оказалась в реке, последствия могли быть фатальными. Замерзшую, но живую пенсионерку госпитализировали с признаками сильного переохлаждения.