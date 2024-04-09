09 апреля 2024

Спасатели на ощупь спасли челябинку, чуть не погибшую ночью на затопленном поле

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Архив. Паводок. Челябинск., половодье, наводнение, потоп, разлив
Женщина ночью в темноте оказалась по пояс в ледяной воде Фото:

В Карталах (Челябинская область) сотрудники областной пожарно-спасательной службы спасли женщину, замерзавшую ночью в воде. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-центре ПСС.

«В первом часу ночи на телефон 112 от жителей города Карталы поступило сообщение о криках с территории пустыря, затопленного весенним паводком. В район, указанный очевидцами, были вызваны сотрудники полиции и спасатели. Поиск пострадавшей пришлось вести практически на ощупь — в полной темноте, вброд по затопленному полю, ориентируясь только на звуки голоса», — сообщили в пресс-службе.

72-летнюю женщину, стоявшую по пояс в ледяной воде, обнаружили в районе улицы Набережной. Ее под руки вынесли к дороге и передали сотрудникам скорой помощи.

Как выяснилось, что после небольшого застолья она пошла гулять и заблудилась. Очнувшись в воде, женщина испугалась и не знала, куда двигаться.

К слову, женщину вывели из воды, перехватив в нескольких метрах от реки Караталы-Аят. Если бы она оказалась в реке, последствия могли быть фатальными. Замерзшую, но живую пенсионерку госпитализировали с признаками сильного переохлаждения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Карталах (Челябинская область) сотрудники областной пожарно-спасательной службы спасли женщину, замерзавшую ночью в воде. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-центре ПСС. «В первом часу ночи на телефон 112 от жителей города Карталы поступило сообщение о криках с территории пустыря, затопленного весенним паводком. В район, указанный очевидцами, были вызваны сотрудники полиции и спасатели. Поиск пострадавшей пришлось вести практически на ощупь — в полной темноте, вброд по затопленному полю, ориентируясь только на звуки голоса», — сообщили в пресс-службе. 72-летнюю женщину, стоявшую по пояс в ледяной воде, обнаружили в районе улицы Набережной. Ее под руки вынесли к дороге и передали сотрудникам скорой помощи. Как выяснилось, что после небольшого застолья она пошла гулять и заблудилась. Очнувшись в воде, женщина испугалась и не знала, куда двигаться. К слову, женщину вывели из воды, перехватив в нескольких метрах от реки Караталы-Аят. Если бы она оказалась в реке, последствия могли быть фатальными. Замерзшую, но живую пенсионерку госпитализировали с признаками сильного переохлаждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...