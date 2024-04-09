09 апреля 2024

Вице-губернатор ХМАО озвучил планы по строительству жилья в 2024 году

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Власти ХМАО намерены увеличить строительство на 4,6% Фото:

Власти ХМАО намерены увеличить темпы строительства жилья в 2024 году. Об этом сообщил вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев на совещание с руководством муниципалитетов Югры, информация о проведении встречи была опубликована в tg-канале «Стройкомплекс Югры».

«По итогам года необходимо построить 211 многоквартирных домов — это 781, 58 тысяч кв. метров жилья. И 231 тысяча 42 кв. метра придется на индивидуальное жилищное строительство. Это высокая планка. И ее снижать нельзя. Прошу держать на контроле вопросы наращивания градостроительного потенциала и темпов строительства», — цитируют итоговую речь Ислаева в посте.

Лидерами по строительству стали Сургут, Сургутский район и Ханты-Мансийск. «Остальным городам и районам рекомендовано не снижать темпы строительства. В большинстве муниципалитетов сдача домов запланирована на вторую половину года. Сформированы помесячные планы-графики по вводу», — сказано в посте.

Ранее URA.RU сообщали, что в округе может подняться цена на недвижимость. Причиной стал дефицит кадров в строительной сфере Югры.

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Власти ХМАО намерены увеличить темпы строительства жилья в 2024 году. Об этом сообщил вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев на совещание с руководством муниципалитетов Югры, информация о проведении встречи была опубликована в tg-канале «Стройкомплекс Югры». «По итогам года необходимо построить 211 многоквартирных домов — это 781, 58 тысяч кв. метров жилья. И 231 тысяча 42 кв. метра придется на индивидуальное жилищное строительство. Это высокая планка. И ее снижать нельзя. Прошу держать на контроле вопросы наращивания градостроительного потенциала и темпов строительства», — цитируют итоговую речь Ислаева в посте. Лидерами по строительству стали Сургут, Сургутский район и Ханты-Мансийск. «Остальным городам и районам рекомендовано не снижать темпы строительства. В большинстве муниципалитетов сдача домов запланирована на вторую половину года. Сформированы помесячные планы-графики по вводу», — сказано в посте. Ранее URA.RU сообщали, что в округе может подняться цена на недвижимость. Причиной стал дефицит кадров в строительной сфере Югры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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