Вице-губернатор ХМАО озвучил планы по строительству жилья в 2024 году

10 апреля 2024 в 19:08 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО намерены увеличить строительство на 4,6% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти ХМАО намерены увеличить темпы строительства жилья в 2024 году. Об этом сообщил вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев на совещание с руководством муниципалитетов Югры, информация о проведении встречи была опубликована в tg-канале «Стройкомплекс Югры». «По итогам года необходимо построить 211 многоквартирных домов — это 781, 58 тысяч кв. метров жилья. И 231 тысяча 42 кв. метра придется на индивидуальное жилищное строительство. Это высокая планка. И ее снижать нельзя. Прошу держать на контроле вопросы наращивания градостроительного потенциала и темпов строительства», — цитируют итоговую речь Ислаева в посте. Лидерами по строительству стали Сургут, Сургутский район и Ханты-Мансийск. «Остальным городам и районам рекомендовано не снижать темпы строительства. В большинстве муниципалитетов сдача домов запланирована на вторую половину года. Сформированы помесячные планы-графики по вводу», — сказано в посте. Ранее URA.RU сообщали, что в округе может подняться цена на недвижимость. Причиной стал дефицит кадров в строительной сфере Югры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти ХМАО намерены увеличить темпы строительства жилья в 2024 году. Об этом сообщил вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев на совещание с руководством муниципалитетов Югры, информация о проведении встречи была опубликована в tg-канале «Стройкомплекс Югры». «По итогам года необходимо построить 211 многоквартирных домов — это 781, 58 тысяч кв. метров жилья. И 231 тысяча 42 кв. метра придется на индивидуальное жилищное строительство. Это высокая планка. И ее снижать нельзя. Прошу держать на контроле вопросы наращивания градостроительного потенциала и темпов строительства», — цитируют итоговую речь Ислаева в посте. Лидерами по строительству стали Сургут, Сургутский район и Ханты-Мансийск. «Остальным городам и районам рекомендовано не снижать темпы строительства. В большинстве муниципалитетов сдача домов запланирована на вторую половину года. Сформированы помесячные планы-графики по вводу», — сказано в посте. Ранее URA.RU сообщали, что в округе может подняться цена на недвижимость. Причиной стал дефицит кадров в строительной сфере Югры.