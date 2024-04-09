Власти ХМАО прогнозируют рост цен на квартиры из-за дефицита строителей

10 апреля 2024 в 17:49 Размер текста - 17 +

Компании ХМАО запускают курсы для обучения кадров Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти ХМАО прогнозируют рост ценна квартиры из-за нехватки рабочих в строительной сфере. Информация об этом опубликована в tg-канале «Стройкомплекс Югры». «В Югре наблюдается дефицит кадров в строительной отрасли. Это может привести к росту затрат и увеличению стоимости жилья. В конце 2023 года в регионе было 2700 вакансий в строительстве, а к апрелю 2024 года их число выросло до 3,2 тысяч. Сейчас на строительные специальности приходится 14% от всех вакансий в Югре», — указано в посте. Специалисты связывают востребованность в рабочей силе с увеличением объемов строительства. Плюс негативно сказывается отток иностранцев и демографический спад. Также часть дипломированных специалистов уехали на СВО. Между тем власти уверяют, что в округе сделано все для обучения новых специалистов. «Для привлечения новых сотрудников крупные компании занялись обучением: запускают курсы, берут студентов на стажировку, оплачивают целевое обучение. Это помогает самостоятельно воспитать и подготовить для себя квалифицированные кадры», — сказано в посте. Самыми востребованными в сфере сейчас являются специальности, связанные с управлением и обслуживанием техники. Среди них водители экскаваторов и кранов, а также монтажники. Ранее URA.RU сообщало, что застройщики ХМАО грозятся поднять цены на новостройки из-за дефицита мигрантов. Согласно данным открытой статистики сервиса HeadHunter, за последний месяц сфера строительства и недвижимости в Югре получила индекс 3.0, что подтверждает дефицит работников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти ХМАО прогнозируют рост ценна квартиры из-за нехватки рабочих в строительной сфере. Информация об этом опубликована в tg-канале «Стройкомплекс Югры». «В Югре наблюдается дефицит кадров в строительной отрасли. Это может привести к росту затрат и увеличению стоимости жилья. В конце 2023 года в регионе было 2700 вакансий в строительстве, а к апрелю 2024 года их число выросло до 3,2 тысяч. Сейчас на строительные специальности приходится 14% от всех вакансий в Югре», — указано в посте. Специалисты связывают востребованность в рабочей силе с увеличением объемов строительства. Плюс негативно сказывается отток иностранцев и демографический спад. Также часть дипломированных специалистов уехали на СВО. Между тем власти уверяют, что в округе сделано все для обучения новых специалистов. «Для привлечения новых сотрудников крупные компании занялись обучением: запускают курсы, берут студентов на стажировку, оплачивают целевое обучение. Это помогает самостоятельно воспитать и подготовить для себя квалифицированные кадры», — сказано в посте. Самыми востребованными в сфере сейчас являются специальности, связанные с управлением и обслуживанием техники. Среди них водители экскаваторов и кранов, а также монтажники. Ранее URA.RU сообщало, что застройщики ХМАО грозятся поднять цены на новостройки из-за дефицита мигрантов. Согласно данным открытой статистики сервиса HeadHunter, за последний месяц сфера строительства и недвижимости в Югре получила индекс 3.0, что подтверждает дефицит работников.