09 апреля 2024

Власти ХМАО прогнозируют рост цен на квартиры из-за дефицита строителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Жилые дома, недвижимость. Тюмень, жилой дом, недвижимость, жилье
Компании ХМАО запускают курсы для обучения кадров Фото:

Власти ХМАО прогнозируют рост ценна квартиры из-за нехватки рабочих в строительной сфере. Информация об этом опубликована в tg-канале «Стройкомплекс Югры».

«В Югре наблюдается дефицит кадров в строительной отрасли. Это может привести к росту затрат и увеличению стоимости жилья. В конце 2023 года в регионе было 2700 вакансий в строительстве, а к апрелю 2024 года их число выросло до 3,2 тысяч. Сейчас на строительные специальности приходится 14% от всех вакансий в Югре», — указано в посте.

Специалисты связывают востребованность в рабочей силе с увеличением объемов строительства. Плюс негативно сказывается отток иностранцев и демографический спад. Также часть дипломированных специалистов уехали на СВО. Между тем власти уверяют, что в округе сделано все для обучения новых специалистов. «Для привлечения новых сотрудников крупные компании занялись обучением: запускают курсы, берут студентов на стажировку, оплачивают целевое обучение. Это помогает самостоятельно воспитать и подготовить для себя квалифицированные кадры», — сказано в посте.

Самыми востребованными в сфере сейчас являются специальности, связанные с управлением и обслуживанием техники. Среди них водители экскаваторов и кранов, а также монтажники.

Ранее URA.RU сообщало, что застройщики ХМАО грозятся поднять цены на новостройки из-за дефицита мигрантов. Согласно данным открытой статистики сервиса HeadHunter, за последний месяц сфера строительства и недвижимости в Югре получила индекс 3.0, что подтверждает дефицит работников.

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Власти ХМАО прогнозируют рост ценна квартиры из-за нехватки рабочих в строительной сфере. Информация об этом опубликована в tg-канале «Стройкомплекс Югры». «В Югре наблюдается дефицит кадров в строительной отрасли. Это может привести к росту затрат и увеличению стоимости жилья. В конце 2023 года в регионе было 2700 вакансий в строительстве, а к апрелю 2024 года их число выросло до 3,2 тысяч. Сейчас на строительные специальности приходится 14% от всех вакансий в Югре», — указано в посте. Специалисты связывают востребованность в рабочей силе с увеличением объемов строительства. Плюс негативно сказывается отток иностранцев и демографический спад. Также часть дипломированных специалистов уехали на СВО. Между тем власти уверяют, что в округе сделано все для обучения новых специалистов. «Для привлечения новых сотрудников крупные компании занялись обучением: запускают курсы, берут студентов на стажировку, оплачивают целевое обучение. Это помогает самостоятельно воспитать и подготовить для себя квалифицированные кадры», — сказано в посте. Самыми востребованными в сфере сейчас являются специальности, связанные с управлением и обслуживанием техники. Среди них водители экскаваторов и кранов, а также монтажники. Ранее URA.RU сообщало, что застройщики ХМАО грозятся поднять цены на новостройки из-за дефицита мигрантов. Согласно данным открытой статистики сервиса HeadHunter, за последний месяц сфера строительства и недвижимости в Югре получила индекс 3.0, что подтверждает дефицит работников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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