В пермском Саду соловьев вырубили деревья

10 апреля 2024 в 20:32 Размер текста - 17 +

Собственник решил уничтожить Сад Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Собственник участков в пермском Саду соловьев Александр Назаров начал вырубать деревья. Он планировал обустроить там сквер, но его остановили. «Назаров решил вырубить Сад. Сумел получить письмо из администрации о том, что получение акта сноса в данном случае не требуется. И приступил к сносу, якобы для обустройства сквера. Весной, в выводково-гнездовой период решил оставить птиц без гнезда шмелей и пчел без цветения ивы», — сообщается в группе Сада соловьев в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что Назаров давно пытается перевести участки в Саду из парковой зоны в зону застройки, но минимущество ему отказывает. Тогда он решил вырубить деревья самостоятельно. Но представители управления по экологии администрации Перми остановили Назарова. В пресс-службе мэрии изданию Properm пояснили, что в ближайшее время сотрудники управления по экологии и природопользованию администрации Перми, администрации Мотовилихинского района, министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края планируют встретиться с собственником и обсудить судьбу Сада. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Собственник участков в пермском Саду соловьев Александр Назаров начал вырубать деревья. Он планировал обустроить там сквер, но его остановили. «Назаров решил вырубить Сад. Сумел получить письмо из администрации о том, что получение акта сноса в данном случае не требуется. И приступил к сносу, якобы для обустройства сквера. Весной, в выводково-гнездовой период решил оставить птиц без гнезда шмелей и пчел без цветения ивы», — сообщается в группе Сада соловьев в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что Назаров давно пытается перевести участки в Саду из парковой зоны в зону застройки, но минимущество ему отказывает. Тогда он решил вырубить деревья самостоятельно. Но представители управления по экологии администрации Перми остановили Назарова. В пресс-службе мэрии изданию Properm пояснили, что в ближайшее время сотрудники управления по экологии и природопользованию администрации Перми, администрации Мотовилихинского района, министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края планируют встретиться с собственником и обсудить судьбу Сада.