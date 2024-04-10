В пермском Саду соловьев вырубили деревья

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Вырубка парка на пересечении улиц Республики и Пермякова. Тюмень , спиленные деревья, пни
Собственник решил уничтожить Сад Фото:

Собственник участков в пермском Саду соловьев Александр Назаров начал вырубать деревья. Он планировал обустроить там сквер, но его остановили.

«Назаров решил вырубить Сад. Сумел получить письмо из администрации о том, что получение акта сноса в данном случае не требуется. И приступил к сносу, якобы для обустройства сквера. Весной, в выводково-гнездовой период решил оставить птиц без гнезда шмелей и пчел без цветения ивы», — сообщается в группе Сада соловьев в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что Назаров давно пытается перевести участки в Саду из парковой зоны в зону застройки, но минимущество ему отказывает. Тогда он решил вырубить деревья самостоятельно. Но представители управления по экологии администрации Перми остановили Назарова. В пресс-службе мэрии изданию Properm пояснили, что в ближайшее время сотрудники управления по экологии и природопользованию администрации Перми, администрации Мотовилихинского района, министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края планируют встретиться с собственником и обсудить судьбу Сада.

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Собственник участков в пермском Саду соловьев Александр Назаров начал вырубать деревья. Он планировал обустроить там сквер, но его остановили. «Назаров решил вырубить Сад. Сумел получить письмо из администрации о том, что получение акта сноса в данном случае не требуется. И приступил к сносу, якобы для обустройства сквера. Весной, в выводково-гнездовой период решил оставить птиц без гнезда шмелей и пчел без цветения ивы», — сообщается в группе Сада соловьев в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что Назаров давно пытается перевести участки в Саду из парковой зоны в зону застройки, но минимущество ему отказывает. Тогда он решил вырубить деревья самостоятельно. Но представители управления по экологии администрации Перми остановили Назарова. В пресс-службе мэрии изданию Properm пояснили, что в ближайшее время сотрудники управления по экологии и природопользованию администрации Перми, администрации Мотовилихинского района, министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края планируют встретиться с собственником и обсудить судьбу Сада.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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