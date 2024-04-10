В пермском минтербезе рассказали о полномочиях нового статс-секретаря

Андрей Приходько пришел в министерство из МВДФото: Пресс-служба министерства территориальной безопасности пермского края
Андрей Приходько, назначенный на пост заместителя министра территориальной безопасности Пермского края, займется правовым обеспечением деятельности ведомства. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства. К работе Приходько приступил 10 апреля.
«С 10 апреля 2024 года к исполнению обязанностей по должности статс-секретаря — заместителя министра территориальной безопасности Пермского края приступил Приходько Андрей Леонидович. В круг полномочий Приходько будет входить правовое обеспечение деятельности министерства», — говорится в сообщении ведомства.
Андрей Приходько получил высшее юридическое образование в Юридическом институте МВД России. Также он окончил Пермский государственный технический университет и Академию управления МВД России. Ранее работал в органах внутренних дел. С 2000 по 2024 годы занимал должность начальника отдела следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю. О новом назначении Приходько стало известно утром 11 апреля.
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Андрей Приходько, назначенный на пост заместителя министра территориальной безопасности Пермского края, займется правовым обеспечением деятельности ведомства. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства. К работе Приходько приступил 10 апреля. «С 10 апреля 2024 года к исполнению обязанностей по должности статс-секретаря — заместителя министра территориальной безопасности Пермского края приступил Приходько Андрей Леонидович. В круг полномочий Приходько будет входить правовое обеспечение деятельности министерства», — говорится в сообщении ведомства. Андрей Приходько получил высшее юридическое образование в Юридическом институте МВД России. Также он окончил Пермский государственный технический университет и Академию управления МВД России. Ранее работал в органах внутренних дел. С 2000 по 2024 годы занимал должность начальника отдела следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю. О новом назначении Приходько стало известно утром 11 апреля.