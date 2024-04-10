В Перми экс-сотрудник МВД назначен замминистра территориальной безопасности

Бывший сотрудник главного следственного управления ГУ МВД по Пермскому краю Андрей Приходько приступил к обязанностям на посту замминистра территориальной безопасности региона. Информацию СМИ URA.RU подтвердили в ведомстве.
«Да, информация о назначении Приходько верна», — сообщили в минтербезе. Подробности в ведомстве обещают предоставить позже.
В марте URA.RU рассказывало, что процесс согласования кандидатуры Приходько запущен. Источники агентства до этого называли его одним из главных претендентов на пост замминистра территориальной безопасности. Кресло статс-секретаря освободилось в начале осени 2023 года. Должность покинула Екатерина Мальцева, которую назначили заместителем главы Перми.
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Бывший сотрудник главного следственного управления ГУ МВД по Пермскому краю Андрей Приходько приступил к обязанностям на посту замминистра территориальной безопасности региона. Информацию СМИ URA.RU подтвердили в ведомстве. «Да, информация о назначении Приходько верна», — сообщили в минтербезе. Подробности в ведомстве обещают предоставить позже. В марте URA.RU рассказывало, что процесс согласования кандидатуры Приходько запущен. Источники агентства до этого называли его одним из главных претендентов на пост замминистра территориальной безопасности. Кресло статс-секретаря освободилось в начале осени 2023 года. Должность покинула Екатерина Мальцева, которую назначили заместителем главы Перми.