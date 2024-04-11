Роспотребнадзор оштрафовал «Альфа-Банк» за обман пермяка

«Альфа-Банк» начислил пермяку по беспроцентной кредитке 32% годовых

11 апреля 2024 в 16:57 Размер текста - 17 +

В банке пытались оправдаться, но не получилось Фото: Георгий Бергал © URA.RU Житель Перми воспользовался кредитной картой «Альфа-Банка» по акции «Год без %». По ней покупки в первый месяц после активации карты можно оплатить картой, а проценты за пользование кредитом не будут начисляться один год. Но, как рассказали в пермском управлении Роспотребнадзора, банк в итоге начислил клиенту более 32% годовых. «На предложенных банком условиях заемщик согласился на выпуск кредитной карты с услугой „Год без %“. Согласно условиям использования указанной карты ему предоставляется право оплачивать крупные покупки в первые 30 дней пользования картой и не платить проценты 365 дней. Вместе с тем, после выполнения предусмотренных услугой условий, банком были начислены проценты из расчета 32,27% годовых», — говорится на сайте управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. В ответ на претензии клиента банк заявил, что мужчина должен был в мобильном приложении активировать дополнительное соглашение «100 дней без % на покупки». Но ни в каких документах такой обязанности клиента прописано не было. Следовательно, «Альфа-Банк» ввел потребителя в заблуждение, пришел к выводу Роспотребнадзор. Банк в итоге оштрафовали на 100 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Перми воспользовался кредитной картой «Альфа-Банка» по акции «Год без %». По ней покупки в первый месяц после активации карты можно оплатить картой, а проценты за пользование кредитом не будут начисляться один год. Но, как рассказали в пермском управлении Роспотребнадзора, банк в итоге начислил клиенту более 32% годовых. «На предложенных банком условиях заемщик согласился на выпуск кредитной карты с услугой „Год без %“. Согласно условиям использования указанной карты ему предоставляется право оплачивать крупные покупки в первые 30 дней пользования картой и не платить проценты 365 дней. Вместе с тем, после выполнения предусмотренных услугой условий, банком были начислены проценты из расчета 32,27% годовых», — говорится на сайте управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. В ответ на претензии клиента банк заявил, что мужчина должен был в мобильном приложении активировать дополнительное соглашение «100 дней без % на покупки». Но ни в каких документах такой обязанности клиента прописано не было. Следовательно, «Альфа-Банк» ввел потребителя в заблуждение, пришел к выводу Роспотребнадзор. Банк в итоге оштрафовали на 100 тысяч рублей.