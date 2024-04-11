11 апреля 2024

В Пермском крае аферисты заговорили голосом губернатора Махонина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Социальные сети. Екатеринбург, вконтакте, интернет, сотовый телефон, уведомление, сообщение, приложение, социальная сеть, вк, vk, vkontakte
Мошенники звонят чиновникам через Telegram Фото:

Пермским чиновникам в мессенджере Telegram мошенники стали звонить и посылать голосовые сообщения от губернатора Дмитрия Махонина. Аферисты использовали фразы из выступлений главы региона и подделали его голос.

«Я ответил на звонок, но быстро понял, что голос губернатора подделан с помощью нейросети. Было явно слышно, что говорит не робот, а человек, но его голос изменен „под губернатора“», — пишет «В курсе.ру» со ссылкой на одного из подчиненных губернатора.

Так мошенники позвонили министру информационного развития и связи Пермского края Петру Шиловских. Звонок поступил с фейкового аккаунта Дмитрия Махонина, в котором не указан номер телефона и другие персональные данные. В пресс-службе правительства Пермского края изданию подтвердили, что подобные звонки действительно поступали чиновникам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермским чиновникам в мессенджере Telegram мошенники стали звонить и посылать голосовые сообщения от губернатора Дмитрия Махонина. Аферисты использовали фразы из выступлений главы региона и подделали его голос. «Я ответил на звонок, но быстро понял, что голос губернатора подделан с помощью нейросети. Было явно слышно, что говорит не робот, а человек, но его голос изменен „под губернатора“», — пишет «В курсе.ру» со ссылкой на одного из подчиненных губернатора. Так мошенники позвонили министру информационного развития и связи Пермского края Петру Шиловских. Звонок поступил с фейкового аккаунта Дмитрия Махонина, в котором не указан номер телефона и другие персональные данные. В пресс-службе правительства Пермского края изданию подтвердили, что подобные звонки действительно поступали чиновникам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...