В Пермском крае аферисты заговорили голосом губернатора Махонина

Пермским чиновникам в мессенджере Telegram мошенники стали звонить и посылать голосовые сообщения от губернатора Дмитрия Махонина. Аферисты использовали фразы из выступлений главы региона и подделали его голос.
«Я ответил на звонок, но быстро понял, что голос губернатора подделан с помощью нейросети. Было явно слышно, что говорит не робот, а человек, но его голос изменен „под губернатора“», — пишет «В курсе.ру» со ссылкой на одного из подчиненных губернатора.
Так мошенники позвонили министру информационного развития и связи Пермского края Петру Шиловских. Звонок поступил с фейкового аккаунта Дмитрия Махонина, в котором не указан номер телефона и другие персональные данные. В пресс-службе правительства Пермского края изданию подтвердили, что подобные звонки действительно поступали чиновникам.
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Пермским чиновникам в мессенджере Telegram мошенники стали звонить и посылать голосовые сообщения от губернатора Дмитрия Махонина. Аферисты использовали фразы из выступлений главы региона и подделали его голос. «Я ответил на звонок, но быстро понял, что голос губернатора подделан с помощью нейросети. Было явно слышно, что говорит не робот, а человек, но его голос изменен „под губернатора“», — пишет «В курсе.ру» со ссылкой на одного из подчиненных губернатора. Так мошенники позвонили министру информационного развития и связи Пермского края Петру Шиловских. Звонок поступил с фейкового аккаунта Дмитрия Махонина, в котором не указан номер телефона и другие персональные данные. В пресс-службе правительства Пермского края изданию подтвердили, что подобные звонки действительно поступали чиновникам.