В Пермском крае аферисты заговорили голосом губернатора Махонина

12 апреля 2024 в 12:11 Размер текста - 17 +

Мошенники звонят чиновникам через Telegram Фото: Анна Майорова © URA.RU Пермским чиновникам в мессенджере Telegram мошенники стали звонить и посылать голосовые сообщения от губернатора Дмитрия Махонина. Аферисты использовали фразы из выступлений главы региона и подделали его голос. «Я ответил на звонок, но быстро понял, что голос губернатора подделан с помощью нейросети. Было явно слышно, что говорит не робот, а человек, но его голос изменен „под губернатора“», — пишет «В курсе.ру» со ссылкой на одного из подчиненных губернатора. Так мошенники позвонили министру информационного развития и связи Пермского края Петру Шиловских. Звонок поступил с фейкового аккаунта Дмитрия Махонина, в котором не указан номер телефона и другие персональные данные. В пресс-службе правительства Пермского края изданию подтвердили, что подобные звонки действительно поступали чиновникам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермским чиновникам в мессенджере Telegram мошенники стали звонить и посылать голосовые сообщения от губернатора Дмитрия Махонина. Аферисты использовали фразы из выступлений главы региона и подделали его голос. «Я ответил на звонок, но быстро понял, что голос губернатора подделан с помощью нейросети. Было явно слышно, что говорит не робот, а человек, но его голос изменен „под губернатора“», — пишет «В курсе.ру» со ссылкой на одного из подчиненных губернатора. Так мошенники позвонили министру информационного развития и связи Пермского края Петру Шиловских. Звонок поступил с фейкового аккаунта Дмитрия Махонина, в котором не указан номер телефона и другие персональные данные. В пресс-службе правительства Пермского края изданию подтвердили, что подобные звонки действительно поступали чиновникам.