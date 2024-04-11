11 апреля 2024

В ХМАО машины застряли на закрытом автозимнике

© Служба новостей «URA.RU»
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На место ЧП выехали сотрудники ГИБДД Фото:

В ХМАО, несмотря на закрытие автозимников, несколько водителей выехали на переправу и попали в снежную ловушку. Информация об этом опубликована в telegram-канале Управление автомобильных дорог Югры.

«Несмотря на закрытие с 8 апреля 2024 года зимников Приобье — Перегребное и Нарыкары — Мулигорт, несколько автомобилей сегодня оказались в снежном заносе на этих опасных дорогах. Водители, проигнорировав предупреждения и знаки, подвергли себя и своих пассажиров неоправданному риску», — указано в посте.

На место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции и спецтехника. «Напоминаем жителям округа о недопустимости выезда на закрытые зимние дороги. Это чрезвычайно опасно и может привести к трагичным последствиям», — сказано в посте.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО начали закрывать автозимники. Ограничения движения вводятся из-за потепления.

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В ХМАО, несмотря на закрытие автозимников, несколько водителей выехали на переправу и попали в снежную ловушку. Информация об этом опубликована в telegram-канале Управление автомобильных дорог Югры. «Несмотря на закрытие с 8 апреля 2024 года зимников Приобье — Перегребное и Нарыкары — Мулигорт, несколько автомобилей сегодня оказались в снежном заносе на этих опасных дорогах. Водители, проигнорировав предупреждения и знаки, подвергли себя и своих пассажиров неоправданному риску», — указано в посте. На место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции и спецтехника. «Напоминаем жителям округа о недопустимости выезда на закрытые зимние дороги. Это чрезвычайно опасно и может привести к трагичным последствиям», — сказано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО начали закрывать автозимники. Ограничения движения вводятся из-за потепления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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