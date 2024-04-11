В ХМАО машины застряли на закрытом автозимнике

В ХМАО, несмотря на закрытие автозимников, несколько водителей выехали на переправу и попали в снежную ловушку. Информация об этом опубликована в telegram-канале Управление автомобильных дорог Югры.
«Несмотря на закрытие с 8 апреля 2024 года зимников Приобье — Перегребное и Нарыкары — Мулигорт, несколько автомобилей сегодня оказались в снежном заносе на этих опасных дорогах. Водители, проигнорировав предупреждения и знаки, подвергли себя и своих пассажиров неоправданному риску», — указано в посте.
На место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции и спецтехника. «Напоминаем жителям округа о недопустимости выезда на закрытые зимние дороги. Это чрезвычайно опасно и может привести к трагичным последствиям», — сказано в посте.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО начали закрывать автозимники. Ограничения движения вводятся из-за потепления.
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