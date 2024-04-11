В ХМАО машины застряли на закрытом автозимнике

12 апреля 2024 в 17:55 Размер текста - 17 +

На место ЧП выехали сотрудники ГИБДД Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО, несмотря на закрытие автозимников, несколько водителей выехали на переправу и попали в снежную ловушку. Информация об этом опубликована в telegram-канале Управление автомобильных дорог Югры. «Несмотря на закрытие с 8 апреля 2024 года зимников Приобье — Перегребное и Нарыкары — Мулигорт, несколько автомобилей сегодня оказались в снежном заносе на этих опасных дорогах. Водители, проигнорировав предупреждения и знаки, подвергли себя и своих пассажиров неоправданному риску», — указано в посте. На место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции и спецтехника. «Напоминаем жителям округа о недопустимости выезда на закрытые зимние дороги. Это чрезвычайно опасно и может привести к трагичным последствиям», — сказано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО начали закрывать автозимники. Ограничения движения вводятся из-за потепления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО, несмотря на закрытие автозимников, несколько водителей выехали на переправу и попали в снежную ловушку. Информация об этом опубликована в telegram-канале Управление автомобильных дорог Югры. «Несмотря на закрытие с 8 апреля 2024 года зимников Приобье — Перегребное и Нарыкары — Мулигорт, несколько автомобилей сегодня оказались в снежном заносе на этих опасных дорогах. Водители, проигнорировав предупреждения и знаки, подвергли себя и своих пассажиров неоправданному риску», — указано в посте. На место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции и спецтехника. «Напоминаем жителям округа о недопустимости выезда на закрытые зимние дороги. Это чрезвычайно опасно и может привести к трагичным последствиям», — сказано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО начали закрывать автозимники. Ограничения движения вводятся из-за потепления.