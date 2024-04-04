В двух районах ХМАО закрыли автозимники из-за потепления

05 апреля 2024 в 14:24 Размер текста - 17 +

Закрыто движения на 19 переправах Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Ханты-Мансийском и Октябрьских районах ХМАО закрыли автозимники. Информацию об этом URA.RU сообщили в окружной Госавтоинспекции. «В связи с окончанием срока эксплуатации с 5 апреля 2024 года полностью закрывается движение для всех видов транспортных средств по зимним автомобильным дорогам и ледовым переправам межмуниципального значения в Ханты-Мансийском и Октябрьском районах», — сообщили в ведомстве. Движение в Ханты-Мансийском районе будет закрыто на 17 переправах. В Октябрьском движение остановлено на двух автозимниках. Ханты-Мансийский район: «с. Тюли — п. Выкатной»;

«п.Сибирский — с. Батово»;

«с. Цингалы — п. Горноправдинск»;

«98 км автомобильной дороги Иртыш»;

«13 км автомобильной дороги „г.Ханты-Мансийск — пгт. Талинка“ — д. Белогорье»«;

„д.Белогорье — п.Кирпичный“;

„д.Белогорье — п. Луговской“;

„п. Луговской — с. Троица“;

„с.Троица — с. Елизарово — п.Кедровый“;

„п.Кедровый — п. Урманный“;

„Р№-1007 — с. Зенково“;

„Подъезд к д. Чембакчина;

‚г. Ханты-Мансийск — д. Нялина — п. Пырьях — с. Кышик‘;

‚Подъезд к п. Пырьях‘;

‚Подъезд к д. Нялина‘;

‚г.Ханты-Мансийск — с. Имитуй — д. Янгуловка‘;

‚Подъезд к оз. Имитуй‘, ‚д. Янгуловка — с. Согом‘; Октябрьский район: «Урманный-Каменное»;

«69 карьер-с.Пальяново» Ранее URA.RU сообщало, что Кондинском районе ХМАО отменили междугородные автобусные рейсы из-за закрытия зимников. Приостановлено движение из поселка Междуреченский по трем маршрутам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийском и Октябрьских районах ХМАО закрыли автозимники. Информацию об этом URA.RU сообщили в окружной Госавтоинспекции. «В связи с окончанием срока эксплуатации с 5 апреля 2024 года полностью закрывается движение для всех видов транспортных средств по зимним автомобильным дорогам и ледовым переправам межмуниципального значения в Ханты-Мансийском и Октябрьском районах», — сообщили в ведомстве. Движение в Ханты-Мансийском районе будет закрыто на 17 переправах. В Октябрьском движение остановлено на двух автозимниках. Ханты-Мансийский район: Октябрьский район: Ранее URA.RU сообщало, что Кондинском районе ХМАО отменили междугородные автобусные рейсы из-за закрытия зимников. Приостановлено движение из поселка Междуреченский по трем маршрутам.