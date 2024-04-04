В двух районах ХМАО закрыли автозимники из-за потепления

В Ханты-Мансийском и Октябрьских районах ХМАО закрыли автозимники. Информацию об этом URA.RU сообщили в окружной Госавтоинспекции.
«В связи с окончанием срока эксплуатации с 5 апреля 2024 года полностью закрывается движение для всех видов транспортных средств по зимним автомобильным дорогам и ледовым переправам межмуниципального значения в Ханты-Мансийском и Октябрьском районах», — сообщили в ведомстве.
Движение в Ханты-Мансийском районе будет закрыто на 17 переправах. В Октябрьском движение остановлено на двух автозимниках.
Ханты-Мансийский район:
- «с. Тюли — п. Выкатной»;
- «п.Сибирский — с. Батово»;
- «с. Цингалы — п. Горноправдинск»;
- «98 км автомобильной дороги Иртыш»;
- «13 км автомобильной дороги „г.Ханты-Мансийск — пгт. Талинка“ — д. Белогорье»«;
- „д.Белогорье — п.Кирпичный“;
- „д.Белогорье — п. Луговской“;
- „п. Луговской — с. Троица“;
- „с.Троица — с. Елизарово — п.Кедровый“;
- „п.Кедровый — п. Урманный“;
- „Р№-1007 — с. Зенково“;
- „Подъезд к д. Чембакчина;
- ‚г. Ханты-Мансийск — д. Нялина — п. Пырьях — с. Кышик‘;
- ‚Подъезд к п. Пырьях‘;
- ‚Подъезд к д. Нялина‘;
- ‚г.Ханты-Мансийск — с. Имитуй — д. Янгуловка‘;
- ‚Подъезд к оз. Имитуй‘, ‚д. Янгуловка — с. Согом‘;
Октябрьский район:
- «Урманный-Каменное»;
- «69 карьер-с.Пальяново»
Ранее URA.RU сообщало, что Кондинском районе ХМАО отменили междугородные автобусные рейсы из-за закрытия зимников. Приостановлено движение из поселка Междуреченский по трем маршрутам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!