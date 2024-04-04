04 апреля 2024

В двух районах ХМАО закрыли автозимники из-за потепления

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО , зима, трасса, зимник
Закрыто движения на 19 переправах Фото:

В Ханты-Мансийском и Октябрьских районах ХМАО закрыли автозимники. Информацию об этом URA.RU сообщили в окружной Госавтоинспекции.

«В связи с окончанием срока эксплуатации с 5 апреля 2024 года полностью закрывается движение для всех видов транспортных средств по зимним автомобильным дорогам и ледовым переправам межмуниципального значения в Ханты-Мансийском и Октябрьском районах», — сообщили в ведомстве.

Движение в Ханты-Мансийском районе будет закрыто на 17 переправах. В Октябрьском движение остановлено на двух автозимниках.

Ханты-Мансийский район:

  • «с. Тюли — п. Выкатной»;
  • «п.Сибирский — с. Батово»;
  • «с. Цингалы — п. Горноправдинск»;
  • «98 км автомобильной дороги Иртыш»;
  • «13 км автомобильной дороги „г.Ханты-Мансийск — пгт. Талинка“ — д. Белогорье»«;
  • „д.Белогорье — п.Кирпичный“;
  • „д.Белогорье — п. Луговской“;
  • „п. Луговской — с. Троица“;
  • „с.Троица — с. Елизарово — п.Кедровый“;
  • „п.Кедровый — п. Урманный“;
  • „Р№-1007 — с. Зенково“;
  • „Подъезд к д. Чембакчина;
  • ‚г. Ханты-Мансийск — д. Нялина — п. Пырьях — с. Кышик‘;
  • ‚Подъезд к п. Пырьях‘;
  • ‚Подъезд к д. Нялина‘;
  • ‚г.Ханты-Мансийск — с. Имитуй — д. Янгуловка‘;
  • ‚Подъезд к оз. Имитуй‘, ‚д. Янгуловка — с. Согом‘;

Октябрьский район:

  • «Урманный-Каменное»;
  • «69 карьер-с.Пальяново»

Ранее URA.RU сообщало, что Кондинском районе ХМАО отменили междугородные автобусные рейсы из-за закрытия зимников. Приостановлено движение из поселка Междуреченский по трем маршрутам.

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В Ханты-Мансийском и Октябрьских районах ХМАО закрыли автозимники. Информацию об этом URA.RU сообщили в окружной Госавтоинспекции. «В связи с окончанием срока эксплуатации с 5 апреля 2024 года полностью закрывается движение для всех видов транспортных средств по зимним автомобильным дорогам и ледовым переправам межмуниципального значения в Ханты-Мансийском и Октябрьском районах», — сообщили в ведомстве. Движение в Ханты-Мансийском районе будет закрыто на 17 переправах. В Октябрьском движение остановлено на двух автозимниках. Ханты-Мансийский район: Октябрьский район: Ранее URA.RU сообщало, что Кондинском районе ХМАО отменили междугородные автобусные рейсы из-за закрытия зимников. Приостановлено движение из поселка Междуреченский по трем маршрутам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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