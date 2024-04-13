В семье Блиновской опровергли слухи об уходе мужа «королевы марафонов» на СВО. Видео

Отец Алексея Блиновского заявил, что его сын не ушел на СВО

13 апреля 2024 в 18:34 Размер текста - 17 +

Алексей Блиновский не собирается отправиться в зону военных действий, заявил его отец Владимир Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС новость из сюжета Силовики задержали блогера Елену Блиновскую Отец Алексея Блиновского Владимир заявил, что его сын не собирается отправиться на СВО, чтобы спасти свой бизнес. По его словам, в зону спецоперации собирается супруг его дочери. «Алексей никуда не собирается, у него дел выше крыши… Кто разгоняет такую информацию, я не знаю. Мне дочка позвонила: у нас на спецоперацию завтра уходит супруг моей дочери», — заявил Владимир Блиновский в разговоре с Пятым каналом. Ранее в СМИ появилась информация, что муж Блиновской отправился на СВО. Отмечалось, что это сделано для того, чтобы спасти свой бизнес и вызволить жену из СИЗО. Его супруга, «королевы марафонов» Елена Блиновская, находится там по делу за отклонение от уплаты налогов на сумму почти в 1,5 миллиарда рублей. Ранее Алексей Блиновский владел 12 компаниями. Однако из-за проблем с семейным счетами он столкнулся с финансовыми трудностями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отец Алексея Блиновского Владимир заявил, что его сын не собирается отправиться на СВО, чтобы спасти свой бизнес. По его словам, в зону спецоперации собирается супруг его дочери. «Алексей никуда не собирается, у него дел выше крыши… Кто разгоняет такую информацию, я не знаю. Мне дочка позвонила: у нас на спецоперацию завтра уходит супруг моей дочери», — заявил Владимир Блиновский в разговоре с Пятым каналом. Ранее в СМИ появилась информация, что муж Блиновской отправился на СВО. Отмечалось, что это сделано для того, чтобы спасти свой бизнес и вызволить жену из СИЗО. Его супруга, «королевы марафонов» Елена Блиновская, находится там по делу за отклонение от уплаты налогов на сумму почти в 1,5 миллиарда рублей. Ранее Алексей Блиновский владел 12 компаниями. Однако из-за проблем с семейным счетами он столкнулся с финансовыми трудностями.