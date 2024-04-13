Отец Алексея Блиновского Владимир заявил, что его сын не собирается отправиться на СВО, чтобы спасти свой бизнес. По его словам, в зону спецоперации собирается супруг его дочери.
«Алексей никуда не собирается, у него дел выше крыши… Кто разгоняет такую информацию, я не знаю. Мне дочка позвонила: у нас на спецоперацию завтра уходит супруг моей дочери», — заявил Владимир Блиновский в разговоре с Пятым каналом.
Ранее в СМИ появилась информация, что муж Блиновской отправился на СВО. Отмечалось, что это сделано для того, чтобы спасти свой бизнес и вызволить жену из СИЗО. Его супруга, «королевы марафонов» Елена Блиновская, находится там по делу за отклонение от уплаты налогов на сумму почти в 1,5 миллиарда рублей.
Ранее Алексей Блиновский владел 12 компаниями. Однако из-за проблем с семейным счетами он столкнулся с финансовыми трудностями.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.