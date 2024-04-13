В семье Блиновской опровергли слухи об уходе мужа «королевы марафонов» на СВО. Видео

Отец Алексея Блиновского заявил, что его сын не ушел на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Алексей Блиновский не собирается отправиться в зону военных действий, заявил его отец Владимир Фото:
новость из сюжета
Силовики задержали блогера Елену Блиновскую

Отец Алексея Блиновского Владимир заявил, что его сын не собирается отправиться на СВО, чтобы спасти свой бизнес. По его словам, в зону спецоперации собирается супруг его дочери.

«Алексей никуда не собирается, у него дел выше крыши… Кто разгоняет такую информацию, я не знаю. Мне дочка позвонила: у нас на спецоперацию завтра уходит супруг моей дочери», — заявил Владимир Блиновский в разговоре с Пятым каналом.

Ранее в СМИ появилась информация, что муж Блиновской отправился на СВО. Отмечалось, что это сделано для того, чтобы спасти свой бизнес и вызволить жену из СИЗО. Его супруга, «королевы марафонов» Елена Блиновская, находится там по делу за отклонение от уплаты налогов на сумму почти в 1,5 миллиарда рублей.

Ранее Алексей Блиновский владел 12 компаниями. Однако из-за проблем с семейным счетами он столкнулся с финансовыми трудностями.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Отец Алексея Блиновского Владимир заявил, что его сын не собирается отправиться на СВО, чтобы спасти свой бизнес. По его словам, в зону спецоперации собирается супруг его дочери. «Алексей никуда не собирается, у него дел выше крыши… Кто разгоняет такую информацию, я не знаю. Мне дочка позвонила: у нас на спецоперацию завтра уходит супруг моей дочери», — заявил Владимир Блиновский в разговоре с Пятым каналом. Ранее в СМИ появилась информация, что муж Блиновской отправился на СВО. Отмечалось, что это сделано для того, чтобы спасти свой бизнес и вызволить жену из СИЗО. Его супруга, «королевы марафонов» Елена Блиновская, находится там по делу за отклонение от уплаты налогов на сумму почти в 1,5 миллиарда рублей. Ранее Алексей Блиновский владел 12 компаниями. Однако из-за проблем с семейным счетами он столкнулся с финансовыми трудностями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...