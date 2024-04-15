ФСБ устроила обыски в фирме депутата думы ХМАО. Инсайд

ФСБ провела обыски в московском офисе депутата думы ХМАО Андреева

15 апреля 2024 в 21:18 Размер текста - 17 +

Сотрудники ФСБ обыскали московский офис депутата думы ХМАО Алексея Андреева (архивное фото) Фото: wikimedia.org/Andrey Stenin ФСБ провела обыски в фирме депутата думы ХМАО Алексея Андреева. Источники URA.RU утверждают, что силовики устроили маски-шоу в одном из московских офисов его компании АО «ДСК „Автобан“». «Бизнес-интересы парламентария давно вышли на федеральный уровень, компания строила автомагистрали по всей стране, и в кулуарах говорят, что обыски могут быть происками конкурентов. Андреев заметно нервничал во время юбилейного заседания думы — его видели в коридорах „Белого дома“ и слышали его беседу на повышенных тонах с неизвестным абонентом, в которой депутат говорил, что „не понимает, что происходит“», — сообщает инсайдер. Об обысках сообщили сразу несколько источников в политбомонде ХМАО и силовых структурах. Связаться с депутатом и пресс-службой на момент публикации новости не удалось — Андреев не взял трубку, в «Автобане» также не ответили на звонки корреспондентов агентства. В ФСБ и пресс-службу компании направлены запросы, ответы ожидаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ФСБ провела обыски в фирме депутата думы ХМАО Алексея Андреева. Источники URA.RU утверждают, что силовики устроили маски-шоу в одном из московских офисов его компании АО «ДСК „Автобан“». «Бизнес-интересы парламентария давно вышли на федеральный уровень, компания строила автомагистрали по всей стране, и в кулуарах говорят, что обыски могут быть происками конкурентов. Андреев заметно нервничал во время юбилейного заседания думы — его видели в коридорах „Белого дома“ и слышали его беседу на повышенных тонах с неизвестным абонентом, в которой депутат говорил, что „не понимает, что происходит“», — сообщает инсайдер. Об обысках сообщили сразу несколько источников в политбомонде ХМАО и силовых структурах. Связаться с депутатом и пресс-службой на момент публикации новости не удалось — Андреев не взял трубку, в «Автобане» также не ответили на звонки корреспондентов агентства. В ФСБ и пресс-службу компании направлены запросы, ответы ожидаются.