ФСБ провела обыски в фирме депутата думы ХМАО Алексея Андреева. Источники URA.RU утверждают, что силовики устроили маски-шоу в одном из московских офисов его компании АО «ДСК „Автобан“».
«Бизнес-интересы парламентария давно вышли на федеральный уровень, компания строила автомагистрали по всей стране, и в кулуарах говорят, что обыски могут быть происками конкурентов. Андреев заметно нервничал во время юбилейного заседания думы — его видели в коридорах „Белого дома“ и слышали его беседу на повышенных тонах с неизвестным абонентом, в которой депутат говорил, что „не понимает, что происходит“», — сообщает инсайдер.
Об обысках сообщили сразу несколько источников в политбомонде ХМАО и силовых структурах. Связаться с депутатом и пресс-службой на момент публикации новости не удалось — Андреев не взял трубку, в «Автобане» также не ответили на звонки корреспондентов агентства. В ФСБ и пресс-службу компании направлены запросы, ответы ожидаются.
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