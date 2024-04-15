15 апреля 2024

В Перми найден мертвым мужчина, пропавший перед новогодними праздниками

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, захоронение, вов, поиски, поисковое движение россии, память
Пропавшего искали с декабря 2023 года Фото:

В Перми найден мертвым 40-летний мужчина, который пропал за неделю до новогодних праздников. Он ушел из дома 23 декабря 2023 года и не вернулся. О гибели пропавшего сообщили в соцсетях волонтеры.

«Пропавший найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким, просим снять репосты», — сообщается в группе «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Пермского края в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в Перми был найден мертвым студент колледжа, который пропал после встречи с одногруппниками. Его тело обнаружили в лесу в районе улицы Докучаева. Еще одного пропавшего студента, учащегося ПГНИУ Константина Бадртдинова, ищут с 9 апреля. Порка волонтерам удалось обнаружить только его рюкзак и телефон.

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В Перми найден мертвым 40-летний мужчина, который пропал за неделю до новогодних праздников. Он ушел из дома 23 декабря 2023 года и не вернулся. О гибели пропавшего сообщили в соцсетях волонтеры. «Пропавший найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким, просим снять репосты», — сообщается в группе «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Пермского края в соцсети «ВКонтакте». Ранее в Перми был найден мертвым студент колледжа, который пропал после встречи с одногруппниками. Его тело обнаружили в лесу в районе улицы Докучаева. Еще одного пропавшего студента, учащегося ПГНИУ Константина Бадртдинова, ищут с 9 апреля. Порка волонтерам удалось обнаружить только его рюкзак и телефон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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