В Перми найден мертвым мужчина, пропавший перед новогодними праздниками

16 апреля 2024 в 14:31 Размер текста - 17 +

Пропавшего искали с декабря 2023 года Фото: Илья Московец © URA.RU В Перми найден мертвым 40-летний мужчина, который пропал за неделю до новогодних праздников. Он ушел из дома 23 декабря 2023 года и не вернулся. О гибели пропавшего сообщили в соцсетях волонтеры. «Пропавший найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким, просим снять репосты», — сообщается в группе «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Пермского края в соцсети «ВКонтакте». Ранее в Перми был найден мертвым студент колледжа, который пропал после встречи с одногруппниками. Его тело обнаружили в лесу в районе улицы Докучаева. Еще одного пропавшего студента, учащегося ПГНИУ Константина Бадртдинова, ищут с 9 апреля. Порка волонтерам удалось обнаружить только его рюкзак и телефон. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми найден мертвым 40-летний мужчина, который пропал за неделю до новогодних праздников. Он ушел из дома 23 декабря 2023 года и не вернулся. О гибели пропавшего сообщили в соцсетях волонтеры. «Пропавший найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким, просим снять репосты», — сообщается в группе «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Пермского края в соцсети «ВКонтакте». Ранее в Перми был найден мертвым студент колледжа, который пропал после встречи с одногруппниками. Его тело обнаружили в лесу в районе улицы Докучаева. Еще одного пропавшего студента, учащегося ПГНИУ Константина Бадртдинова, ищут с 9 апреля. Порка волонтерам удалось обнаружить только его рюкзак и телефон.