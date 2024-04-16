Пермячка отсудила у ТСЖ право парковаться на любом месте в своем дворе

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Клипарт по теме "Суд". Москва, молоток, суд, судебная система, судебное дело, судебное засдеание, молоток судьи
Суд разрешил парковать машину на любом свободном месте Фото:

В Перми ТСЖ установило на въезде во двор шлагбаум, а также распределило между автовладельцами парковочные места. С таким решением соседей не согласилась одна из жительниц дома, которая обратилась в суд. По ее словам, она в собрании не участвовала и не знала о нем. При этом шлагбаум и правила парковки нарушают ее права. Суд согласился с доводами женщины.

«Исковые требования истца к товариществу собственников жилья удовлетворены в полном объеме. При этом суд исходил из того, что решение ТСЖ о запрете истцу въезжать на придомовую территорию противоречит действующему законодательству, поскольку нарушает ее права и законные интересы как собственника помещения в многоквартирном доме на беспрепятственный доступ к общему имуществу, а также возможности парковки своего транспортного средства в любое время суток на любом свободном месте на придомовой территории», — говорится на сайте Мотовилихинского районного суда Перми.

Суд обязал ТСЖ выдать истице ключ от шлагбаума. Кроме того, товарищество должно оплатить ей услуги адвоката.

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В Перми ТСЖ установило на въезде во двор шлагбаум, а также распределило между автовладельцами парковочные места. С таким решением соседей не согласилась одна из жительниц дома, которая обратилась в суд. По ее словам, она в собрании не участвовала и не знала о нем. При этом шлагбаум и правила парковки нарушают ее права. Суд согласился с доводами женщины. «Исковые требования истца к товариществу собственников жилья удовлетворены в полном объеме. При этом суд исходил из того, что решение ТСЖ о запрете истцу въезжать на придомовую территорию противоречит действующему законодательству, поскольку нарушает ее права и законные интересы как собственника помещения в многоквартирном доме на беспрепятственный доступ к общему имуществу, а также возможности парковки своего транспортного средства в любое время суток на любом свободном месте на придомовой территории», — говорится на сайте Мотовилихинского районного суда Перми. Суд обязал ТСЖ выдать истице ключ от шлагбаума. Кроме того, товарищество должно оплатить ей услуги адвоката.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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