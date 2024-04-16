Пермячка отсудила у ТСЖ право парковаться на любом месте в своем дворе

16 апреля 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Суд разрешил парковать машину на любом свободном месте Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Перми ТСЖ установило на въезде во двор шлагбаум, а также распределило между автовладельцами парковочные места. С таким решением соседей не согласилась одна из жительниц дома, которая обратилась в суд. По ее словам, она в собрании не участвовала и не знала о нем. При этом шлагбаум и правила парковки нарушают ее права. Суд согласился с доводами женщины. «Исковые требования истца к товариществу собственников жилья удовлетворены в полном объеме. При этом суд исходил из того, что решение ТСЖ о запрете истцу въезжать на придомовую территорию противоречит действующему законодательству, поскольку нарушает ее права и законные интересы как собственника помещения в многоквартирном доме на беспрепятственный доступ к общему имуществу, а также возможности парковки своего транспортного средства в любое время суток на любом свободном месте на придомовой территории», — говорится на сайте Мотовилихинского районного суда Перми. Суд обязал ТСЖ выдать истице ключ от шлагбаума. Кроме того, товарищество должно оплатить ей услуги адвоката. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми ТСЖ установило на въезде во двор шлагбаум, а также распределило между автовладельцами парковочные места. С таким решением соседей не согласилась одна из жительниц дома, которая обратилась в суд. По ее словам, она в собрании не участвовала и не знала о нем. При этом шлагбаум и правила парковки нарушают ее права. Суд согласился с доводами женщины. «Исковые требования истца к товариществу собственников жилья удовлетворены в полном объеме. При этом суд исходил из того, что решение ТСЖ о запрете истцу въезжать на придомовую территорию противоречит действующему законодательству, поскольку нарушает ее права и законные интересы как собственника помещения в многоквартирном доме на беспрепятственный доступ к общему имуществу, а также возможности парковки своего транспортного средства в любое время суток на любом свободном месте на придомовой территории», — говорится на сайте Мотовилихинского районного суда Перми. Суд обязал ТСЖ выдать истице ключ от шлагбаума. Кроме того, товарищество должно оплатить ей услуги адвоката.